Главу УИК в Петербурге проверят на профпригодность после «шутки» о мухлеже

https://static.news.ru/photo/497480bc-b860-11ea-bf40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Санкт-Петербургская избирательная комиссия поручила проверить председателя УИК Киру Ракчееву на профпригодность. Она предложила журналистке Анне Невской проголосовать не только за себя, но и за своих родственников. Сама Ракчеева назвала это просто неудачной шуткой со своей стороны.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия считает абсолютно недопустимым любые действия, которые могут бросить тень на доверие к результатам общероссийского голосования. Высказывать предложения гражданину совершить правонарушение и готовность обойти правовые нормы самому — как минимум, халатное отношение к работе. Санкт-Петербургская избирательна комиссия благодарит Анну Невскую за раскрытие этой ситуации. Что касается Киры Владимировны Ракчеевой, ТИК 22 поручено рассмотреть вопрос о ее профессиональной пригодности, — сообщает пресс-служба Горизбиркома.

Инцидент произошёл накануне на участке № 398 в Выборгском районе города. О случившемся журналистка написала в своём Facebook:

Такая профанация этот референдум, конечно. Только что в родной УИК мне предложили проголосовать не только за себя, но и за брата с родителями.

Также 26 июня житель Петербурга заявил, что стал свидетелем вброса бюллетеней в Калининском районе города. Мужчина снял на телефон , как две женщины засовывают пачки листов в переносную урну для голосования с надписью УИК № 505.

Ранее департамент образования Москвы назвал фейком видео о «принуждении» учителей к участию в голосовании по поправкам в Конституцию России. Ролик опубликовали в социальных сетях в середине июня 2020 года. На записи присутствует голос, якобы принадлежащий замруководителя ведомства Марине Смирницкой, говорящей о необходимости пройти регистрацию на электронное голосование.

При этом глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что комиссия уже получила более 70 обращений о возможном принуждении к голосованию по поправкам в Конституцию и использовании административного ресурса.

Общероссийское голосование по поправкам назначено на 1 июля. Это основной день, но власти решили растянуть процедуру на неделю, объясняя это эпидемией коронавируса. При этом жители Москвы и Нижегородской области могут проголосовать онлайн.

В предлагаемом гражданам списке присутствует несколько сотен изменений. В одной из поправок упоминается Бог. Ещё одна поправка указывает на недопустимость действий и призывов к отчуждению части территории РФ.

Документом также предполагается закрепление в основном законе страны запрета для госслужащих на иностранные счета и гражданство, положения о браке как союзе мужчины и женщины, положения о русском народе как государствообразующем, положения о преемственности РФ в отношении СССР и ряд других изменений.

Среди них и инициатива, предлагающая отказ от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина. Из этого следует, что он может избираться на данный пост ещё дважды.

При этом ранее президент говорил, что власть главы государства не должна быть связана с одним человеком. По словам Путина, для развития России нужна сменяемость, но обнуление собственных сроков он поддержал.

По последним данным, в голосовании уже приняли участие более 21 млн россиян, явка составила 19,49%, писал NEWS.ru.