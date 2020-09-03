Глава СВР не исключил версию с фальсификацией отравления Навального

https://static.news.ru/photo/4529da46-ede6-11ea-8273-fa163e074e61_660.jpg Сергей Нарышкин Фото: svr.gov.ru

Глава СВР Сергей Нарышкин прокомментировал слова Александра Лукашенко о перехваченном белорусской военной разведкой разговоре между «Берлином и Варшавой», согласно которому отравление оппозиционера Алексея Навального, который всё ещё находится в коме, было сфальсифицировано.

Ранее президент Белоруссии на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что собирается передать главе ФСБ Александру Бортникову подтверждающие его высказывание записи и стенограмму диалога, конкретных участников которого он всё же не назвал.

По словам Нарышкина, если Лукашенко заявляет о подобном, значит, он имеет на это основания. Сам глава СВР, со своей стороны, допускает версию с фальсификацией отравления.

Версия Берлина вызывает больше вопросов, чем даёт ответов, — приводит сообщение Нарышкина ТАСС.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального не обнаружено. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.

Ранее военные токсикологи в Германии установили, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Правительство ФРГ пообещало проинформировать посла РФ о результатах расследования.

Как писал NEWS.ru, западные политики и пресса отреагировали на заключение немецких экспертов о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Официальные лица пригрозили Москве санкциями, а журналисты поспешили заключить, что покушение выльется в полномасштабный международный кризис.