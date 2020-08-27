Глава парламента Крыма предложил «привить» молодёжь от нацизма

https://static.news.ru/photo/06ac2360-e854-11ea-8e55-fa163e074e61_660.jpg Владимир Константинов Фото: crimea.gov.ru

Глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал о необходимости активной работы по патриотическому воспитанию молодёжи, что является своеобразной прививкой от нацизма. Об этом политик заявил на заседании круглого стола на тему «Без срока давности — живая память поколений».

Сейчас мы все ищем прививку от коронавируса, а нам ещё нужно привить молодёжь от нацизма. Необходимо активизировать работу по патриотическому воспитанию молодёжи <...> Работы в этом направлении предстоит ещё много. Эта работа жизненно важна, чтобы наши дети несли память о войне и были защитниками истории, — цитирует Константинова РИА Новости.

Парламентарий привёл в пример негативный опыт соседней Украины, где активно фальсифицируют историю Великой Отечественной войны. По его словам, ситуация в Незалежной наглядно доказывает важность системной работы с подрастающим поколением и патриотического воспитания.

Накануне Следственный комитет РФ возбудил новое уголовное дело в отношении жителя Воронежа, опубликовавшего на сайте шествия «Бессмертный полк» фотографию Гитлера. По данным оперативников, Александр Хорошильцев загрузил на сайт «Банк памяти» лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера и подписал её «Шикльгрубер Адольф Алоисович». Силовики уже допросили Хорошильцева и изъяли у него электронные носители информации.

Также СК возбудил ещё два уголовных дела о реабилитации нацизма. По данным правоохранителей, житель Кемерово 27-летний Дмитрий Бородаенко не позднее 6 мая 2020 года тоже опубликовал снимок Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России». Кроме того, следователи вычислили 19-летнего Максима Гусева из Перми, который, считают в СК, не позднее 2 мая разместил на сайте «Банк памяти» фотоизображение изменника Родины группенфюрера СС Андрея Шкуро.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Симферопольской школе-интернате № 2 установили гранитный камень в память о более 200 крымских детдомовцах, замученных фашистами во время Великой Отечественной войны в Ейске. В октябре 1942 года нацисты погрузили 214 детей-инвалидов, эвакуированных в начале боевых действий с полуострова на Кубань, в грузовики с мобильными газовыми камерами и умертвили.