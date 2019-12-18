https://static.news.ru/photo/da9a6a6c-2183-11ea-ae2c-fa163e074e61_660.jpg Руслан Алханов Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Экс-президент России Борис Ельцин даже в период чеченской войны поддерживал личную связь с руководившим на тот момент республикой Джохаром Дудаевым. Об этом заявил министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов.

Он утверждает, что связь между главой государства и лидером сепаратистов не прекращалась «ни на один день». Вооружённый конфликт глава регионального МВД назвал выгодным для обоих политиков.

Это сугубо моё личное мнение. Дело в том, что эта первая чеченская кампания, война, необходима была и Дудаеву, и Ельцину. Одновременно. Потому что там шла вовсю приватизация государственных предприятий, — сказал Алханов в интервью РБК к фильму к годовщине начала первой чеченской войны.

По словам министра, Ельцин и Дудаев были причастны к реализации оружия, вывезенного из ФРГ в рамках вывода Группы советских войск в Германии.

Он уверяет, что президент даже оказывал личную помощь провозгласившему независимость Чечни Дудаеву при организации зарубежных визитов. Например, он лично просил об освобождении самолёта мятежного главы региона, когда его задержали в Югославии.

Инцидент произошёл в 1992 году. Он был описан и в книге Александра Хинштейна «Ельцин. Кремль. История болезни».

Российские ПВО регулярно давали «коридоры» для пролёта чеченских самолётов с оружием и контрабандой на борту. <...> Дудаев преспокойно летал по всему миру, а когда однажды ооновские «голубые каски» задержали его в Боснии, он был освобождён по просьбе... российских властей, — цитирует РБК фрагмент книги.

Первая чеченская война официально началась с момента ввода российских войск на территорию республики в декабре 1994 года для восстановления конституционного порядка. На тот момент лидером чеченских сепаратистов был бывший генерал-майор Военно-воздушных сил СССР Джохар Дудаев. В 1996 году он был ликвидирован в результате операции российских спецслужб.

По официальным данным, в первой чеченской войне погибли порядка 5,5 тысячи российских военнослужащих и сотрудников МВД.

Ранее, как писал NEWS.ru, замглавы правления Общественной комиссии по сохранению наследия академика Сахарова Анатолий Шабад заявил, что причиной начала войны в Чечне стал отказ Ельцина вести переговоры с Дудаевым. По словам правозащитника, лидер чеченских сепаратистов неоднократно заявлял о желании переговоров с президентом, но тот не соглашался.