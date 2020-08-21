Лавров объяснил, почему США вводят санкции

https://static.news.ru/photo/5efd6c6c-e4ae-11ea-94c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал последние санкции со стороны США против других стран. По его словам, они свидетельствуют о нежелании американской стороны быть связанной многосторонними обязательствами.

Когда США решают, что Китай представляет угрозу, потому что слишком много продаёт США и слишком мало покупает, американцы вводят ограничения на импорт из КНР, — цитирует его РИА Новости.

Таким способом американская сторона проводит манипуляции в свою пользу на политической арене, считает Лавров.

А потом заявляют всем остальным странам мира, чтобы они не смели торговать с теми государствами, которые США хотят изолировать, — отметил министр.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что инициатива Вашингтона по восстановлению антииранских санкций, отменённых в 2015 году, неизбежно потерпит крах, так как не имеет законных оснований.