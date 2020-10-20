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Глава МИД Киргизии планирует встретиться с Лавровым в ближайшее время

11:18, 20 октября 2020
Руслан Казакбаев Руслан Казакбаев Фото: Михаил Егиков/ТАСС

Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев собирается встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве. Переговоры могут пройти 23 октября 2020 года.

Я был рад получить приглашение от министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова посетить Российскую Федерацию с официальным визитом в конце недели — 23 октября. Сегодня-завтра у меня будут консультации по этому вопросу. С большой вероятностью я поеду в Москву 23 октября, — цитирует дипломата ТАСС.

Он добавил, что темой грядущего диалога может стать возможный визит исполняющего обязанности президента Киргизии Садыра Жапарова в Россию. Министр также отметил, что стороны обсудят положение трудовых мигрантов из республики в РФ и возможность расширения привилегий для данной категории граждан. Казакбаев отметил, что Кремль оказал существенное влияние на стабилизацию политической ситуации в азиатской республике.

Ранее NEWS.ru сообщал, что исполняющий обязанности президента, премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров оправдан судом по делу о попытке захвата власти в республике в 2012 году. Пересматривала старое дело политика по вновь открывшимся обстоятельствам коллегия Верховного суда. Жапаров оправдан за отсутствием состава преступления. Тем самым коллегия ВС оставила в силе оправдательный приговор Бишкекского городского суда от 17 июня 2013 года.

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