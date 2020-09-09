Германия потребовала от России пролить свет на дело Навального

https://static.news.ru/photo/29f33826-f2a0-11ea-b1d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Annette Riedl/Global Look Press

Информацией, которая могла бы пролить свет на произошедшее с оппозиционером Алексеем Навальным, располагает Россия, а не Германия. Об этом заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.

Она выразила уверенность, что именно российская сторона «должна дать разъяснения по этому делу».

Речь идет о том, что у России сейчас есть информация, которая необходима, а не у Германии, — цитирует Фиц РИА Новости.

Навальный находится на лечении в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом санавиации 22 августа. Больше двух недель он провёл в коме. Двумя днями ранее политик был госпитализирован в омскую больницу, куда его доставили с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера.

Оппозиционеру стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги считают, что тот всё-таки был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок».

7 сентября медики сообщили, что состояние здоровья Навального улучшилось, что позволило вывести пациента из состояния искусственной комы. Его также отключили от системы искусственной вентиляции лёгких.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава германского МИД Хайко Маас заявил, что в ФРГ видят много признаков причастности России к отравлению оппозиционера, поэтому в Кремле должны быть заинтересованы в том, чтобы доказать обратное фактами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала позицию Берлина «обслуживанием грязной политической возни». Во внешнеполитическом ведомстве также проинформировали, что ждут ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.