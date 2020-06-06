«Где 400 миллионов?»: у Путина возник вопрос к главе Бурятии

https://static.news.ru/photo/d70eefc6-a801-11ea-9deb-fa163e074e61_660.jpg Алексей Цыденов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поставил в тупик главу Бурятии Алексея Цыденова, задав ему вопрос о деньгах, выделенных на строительство национальной библиотеки.

Во онлайн-общения президента с деятелями культуры Цыденов заявил, что затраты на возведение библиотеки составили «615 млн рублей». В ответ на это Путин поиетересовался. куда делись ещё 400 миллионов.

По моим данным, миллиард стоимость. Если вы говорите 600, то где 400 миллионов? — цитирует главу государства «Газета.ру».

Цыденов отметил, что остальное направят на реконструкцию старого здания. По словам главы региона, новое здание библиотеки откроется 6 июня. Оно полностью укомплектовано и введено в эксплуатацию.

Ранее Владимир Путин устроил разнос на совещании, посвящённом ЧП в Норильске, и призвал к ответственности виновных. Глава государства возмутился, что о ЧП местные власти узнали спустя два дня из соцсетей, и отчитал губернатора Красноярского края Александра Усса, писал NEWS.ru.