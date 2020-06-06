Политика

«Где 400 миллионов?»: у Путина возник вопрос к главе Бурятии

17:24, 06 июня 2020
Алексей Цыденов Алексей Цыденов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поставил в тупик главу Бурятии Алексея Цыденова, задав ему вопрос о деньгах, выделенных на строительство национальной библиотеки.

Во онлайн-общения президента с деятелями культуры Цыденов заявил, что затраты на возведение библиотеки составили «615 млн рублей». В ответ на это Путин поиетересовался. куда делись ещё 400 миллионов.

По моим данным, миллиард стоимость. Если вы говорите 600, то где 400 миллионов?цитирует главу государства «Газета.ру».

Цыденов отметил, что остальное направят на реконструкцию старого здания. По словам главы региона, новое здание библиотеки откроется 6 июня. Оно полностью укомплектовано и введено в эксплуатацию.

Ранее Владимир Путин устроил разнос на совещании, посвящённом ЧП в Норильске, и призвал к ответственности виновных. Глава государства возмутился, что о ЧП местные власти узнали спустя два дня из соцсетей, и отчитал губернатора Красноярского края Александра Усса, писал NEWS.ru.

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