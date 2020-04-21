Предлагаю продолжить разговор о мерах социальной поддержки, которые реализует в настоящее время государства с целью оказания помощи наиболее незащищенным категориям населения, в том числе в сложных условиях, связанных с пандемией коронавируса. И сегодня о том, на какие же социальные пособия и выплаты могут претендовать семьи, которые ещё только ждут близкого появления первенца или первенцев не свет, а также те, кто уже воспитывает малышей.

Первое, с чем сталкивается такая семья — это пособие по беременности и родам. Рассчитывается оно достаточно сложно, но зато выплачивается гарантированно. Либо по месту работы, либо органами соцзащиты по месту жительства. Далее следует единовременное пособие при рождении ребёнка. Оно выплачивается работодателем или органами соцзащиты не зависимо от факта трудоустройства женщины и составляет чуть больше 18 тыс. рублей.

Следующим упомянем ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. Оно равно 40% от среднего заработка того человека, на которого такое пособие оформляется. Для тех, кто не трудоустроен, сумма составит около 3 400 рублей на первого ребенка и 6 750 рублей за второго. Оформляется в течение шести месяцев после рождения ребёнка по месту работы или в Фонде соцстрахования по месту жительства.

Также государство гарантирует ежемесячные выплаты на детей до 3 лет (ребёнок должен быть рожден не ранее 1 января 2018 года). На это пособие имеют право семьи с детьми, чей средний доход за последний год ограничился двумя прожиточными минимумами в регионе. Им положена ежемесячная сумма, равная одному прожиточному минимуму для несовершеннолетнего, которая оформляется в органах соцзащиты или через портал «Госуслуги».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Помимо всего перечисленного для семей, чей средний доход семьи меньше прожиточного минимума в регионе, предусмотрены ежемесячные социальные выплаты на детей от трёх до семи лет. Президент поручил перенести эти выплаты с июля на июнь текущего года.

В самом начале марта этого года вступил в силу федеральный закон, в соответствии с которым устанавливается выплата при рождении или усыновлении первого ребенка в размере 466 617 руб. в том случае, если первенец появился после 1 января 2020 года. Законом также предусмотрено:

увеличение маткапитала на 150 тыс. руб. (до 616 тыс. руб.) за появление в семье второго ребёнка, если первый ребёнок появился после 1 января 2020 года;

выплата в размере 616 тыс. руб. за рождение второго ребёнка, если первый родился до 1 января 2020 года;

выплата в 616 тыс. руб. за рождение третьего и каждого последующего ребёнка в том случае, если ранее права на получение выплаты не было.

Все мы помним телеобращение президента страны к гражданам, которое состоялось 25 марта. В нём впервые было сказано, что ситуацию с развитием пандемии прогнозировать достаточно сложно, однако государство предпримет все меры, чтобы поддержать тех, кто в этом особенно нуждается. Кстати, немалое внимание было уделено и вопросам социальной справедливости, предотвращению утечки капиталов из страны и налоговому обременению дохода, полученного с крупных вкладов в банках. Именно тогда глава государства отметил, что финансовая поддержка «особенно важна для семей, где дети в настоящее время не посещают ясли или детский сад, а также для родителей, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу за детьми».

А уже 7 апреля им был подписал указ, в котором содержатся дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей и претендующих на выплату материнского капитала. Таким образом, в апреле-июне семьи, у которых есть дети в возрасте до трёх лет, смогут ежемесячно дополнительно к иным мерам социальной поддержки, получать по 5 тыс. руб. на каждого ребёнка. Обеспечение выплат главой государства возложено на Пенсионный фонд.

Важно отметить, что выплата в 5 тыс. руб. полагается на каждого ребёнка в возрасте до 3-х лет, а также на тех, которым исполнится 3 года в апреле-июне 2020 года. Максимально упрощена и процедура подачи заявления, сделать это необходимо в электронном виде: в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации или на портале государственных услуг.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Кстати автоматизация процессов взаимодействия гражданина с органами социальной защиты и государственных фондов — примета сегодняшнего времени и особенно востребована в период ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Некоторые выплаты и вовсе можно оформить в достаточно короткий срок, не выходя из дома. Необходимо лишь зарегистрироваться и осуществить необходимые действия.

Не будем забывать и о том, что в поправках к Конституции нашей страны говорится, что дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берёт на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения.

Провозглашение детей важнейшим достоянием государства означает то, что меры их социальной и духовной поддержки будут подняты совсем на другой уровень, исходя их того, что только от нас зависит, каким будет наше следующее поколение. А значит, и вся страна в целом.