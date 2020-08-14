Политолог объяснил, почему Европа запретила Украине воевать за Крым

https://static.news.ru/photo/c2214582-de25-11ea-9a4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Европа планировала использовать Украину в собственных экономических целях после смены власти в 2014 году. Именно поэтому тогда советчики с Запада запретили новым руководителям страны воевать с Россией из-за Крыма, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Он выразил уверенность, что европейцы не сомневались: война за присоединённый к России полуостров закончится для Украины разгромным поражением. При этом поначалу европейским чиновникам, которые участвовали в переходе власти от сверженного президента Виктора Януковича к команде Петра Порошенко, показалось, что они могут извлечь из происходящего какие-то позитивные экономические результаты для себя.

Речь шла о том, что вот, большая страна, 40 миллионов, это существенное расширение рынка сбыта для европейских товаров и так далее. И особенно не думали о том, что для того, чтобы покупали европейские товары, нужно, чтобы тут, на Украине, у людей были деньги, чтобы они могли покупать, — цитирует Погребинского «Политика сегодня».

Однако теперь, отметил он, руководство Евросоюза осознало, что погорячилось. В обозримом будущем «той прелести на Украине», которая должна была наступить в результате произошедших перемен, скорее всего, не будет, считает политолог.

Ранее NEWS.ru писал, что созданная украинскими властями специальная группа завершила работу над «концепцией правосудия переходного времени» для Крыма и неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Документ, по задумке авторов, должен стать главным инструментом возвращения регионов в юридическое пространство Украины после возобновления над ними суверенитета Киева.