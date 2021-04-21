«Это уже слишком»: Путин высказался о плане госпереворота в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/25785c20-a28d-11eb-8660-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Можно иметь разные точки зрения по поводу политики президента Белоруссии Александра Лукашенко, однако практика государственных переворотов и устранения высших лиц — это уже слишком, заявил российский лидер Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию.

Имею в виду ставшие недавно известными факты прямой попытки организации в Белоруссии государственного переворота и убийства президента этой страны. При этом характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада. Никто этого просто как бы и не замечает, все делают вид, что вообще ничего не происходит, - возмутился российский лидер.

По его словам, все уже привыкли к практике введения «политически мотивированных санкций» и попыток силой навязать свою волю другим. Однако в настоящее время это перерождается в нечто более опасное, например, попытку организации госпереворота в республике.

Коллективный Запад как бы не замечает историю с подготовкой убийства Лукашенко. Планы убийств высших должностных лиц — это уже слишком. Все границы уже перешли! — подчеркнул Путин.

Ранее глава государства заявил, что Россия ведёт себя сдержанно, но Запад продолжает «цеплять» её при любых обстоятельствах. Кроме того, он пообещал, что на любые провокации извне будет быстрым и жёстким. Те, кто попытается направить свои усилия против страны, почувствуют это на себе