«Это поручение «Газпрому»: Песков о продаже газа за рубли

Поручение президента России Владимира Путина принимать оплату за российский газ по европейским контрактам в рублях относилось к «Газпрому», НОВАТЭКа оно не касается. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, добавив, что НОВАТЭК — частная компания, ей напрямую поручения не дают.

Президент никак не дифференцировал, [какой именно газ имеется в виду] - трубопроводный или [СПГ]. Но поручение было «Газпрому». Это международная компания, где главным собственником является государство, поэтому такая директива. Про НОВАТЭК президент ничего не говорил, — заявил Песков.

Как сообщалось, Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты, в которой будут произведены последующие платежи. Он также поручил Центробанку и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.

По мнению руководителя Центра анализа стратегий и технологий развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслава Мищенко, если страны Евросоюза откажутся оплачивать газ в рублях, то поставки будут остановлены и Европа впадёт в экономический кризис.