ЕСПЧ не уведомлял РФ об иске по крушению MH17

https://static.news.ru/photo/f5e6c208-c2c7-11ea-ab24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Van Katwijk/Global Look Press

Российский Минюст заявил, что Европейский суд по правам человека не уведомлял РФ о подаче Нидерландами жалобы на обстоятельства крушения малайзийского Boeing 777. О решении обратится в ЕСПЧ в связи с катастрофой 2014 года в небе над Донбассом заявило ранее голландское правительство.

До настоящего времени власти Российской Федерации не уведомлялись Европейским судом по правам человека о подаче Нидерландами против России жалобы на обстоятельства крушения малайзийского Boeing в 2014 году в небе над Украиной, — говорится в заявлении министерства.

В ведомстве уточнили, что в случае поступления уведомления о жалобе Минюстом России будет организована необходимая работа во взаимодействии с компетентными органами.

Перед рассмотрением жалобы по существу ЕСПЧ должен оценить с участием сторон её приемлемость. Данный этап может занять несколько лет. Следует отметить, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению Boeing над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека, — добавили в министерстве.

Жалобу в Европейский суд по правам человека направил не только официальный Амстердам, но и родственники погибших.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому времени на востоке Украины уже шла гражданская война.

Журналисты проекта Bellingcat на своём ресурсе доказывали, что лайнер был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года «Буков» (зенитная установка) российскими солдатами (53-й бригады из Курска) на границу с Украиной. В Bellingcat утверждают, что опознали на кадрах от 17 июля из Донбасса «Бук» 53-й бригады по таким приметам, как следы от закрашенного номера, повреждения резинового брызговика над гусеницей, и единственному отличающемуся от других катку. К похожим выводам пришла и международная следственная группа.

Уголовный судебный процесс по делу MH17 начался 9 марта 2020 года в Нидерландах. Местом его проведения стал судебный комплекс «Схипхол», символично расположенный в нескольких километрах от одноимённого аэропорта, из которого вылетел самолёт с 298 пассажирами на борту.

Всего по делу о крушении малайзийского Boeing 777 проходят четыре фигуранта. Это бывший сотрудник ФСБ РФ и экс-командующий ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчинённые Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. По данным следствия, первые трое являются гражданами РФ, а Харченко имеет украинское гражданство. Пулатова на процессе представляет группа адвокатов, остальных судят заочно.

Ранее NEWS.ru писал, что слушания по делу о крушении Boeing 777 на Украине в июле 2014 года отложены до 31 августа. Во время нового заседания планируется огласить решения, которые касаются требований, сделанных прокуратурой в защиту ополченца ДНР Олега Пулатова, а также адвокатами его родственников.