Эксперт оценил возможный эффект от расширения авиабазы РФ в Киргизии

https://static.news.ru/photo/984785aa-15f2-11eb-81ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В случае расширения российской авиабазы Кант на территории Киргизии она будет препятствовать проникновению в республику экстремистов. Об этом заявил президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков.

По его словам, последние события свидетельствуют о возможности проникновения боевиков на территорию СНГ. В Киргизии в настоящее время весьма нестабильная политическая ситуация, при которой необходимы гарантии сохранения государственности. Эксперт полагает, что никто, кроме Москвы, не может обеспечить их Бишкеку.

Да, Кант — это авиабаза, но и там есть войска, и, как показал сирийский пример, наличие мощной авиабазы — это серьезный фактор обеспечения стабильности, — цитирует Сивкова РИА Новости.

Ранее глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев заявил, что Бишкек готов рассмотреть возможность расширения российской авиабазы, если со стороны Москвы или ОДКБ поступит соответствующее предложение.

Как писал NEWS.ru, и. о. президента республики Садыр Жапаров, в свою очередь, заявил, что российская база должна остаться в Киргизии, поскольку РФ является её стратегическим партнёром, но не упомянул о возможности её расширения. По его словам, всё должно остаться как было раньше.

После прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов в Бишкеке начались акции протеста. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.