Экс-президентам усилили неприкосновенность

Госдуме предложили усложнить процесс лишения экс-президента России неприкосновенности и привлечь к нему Верховный и Конституционный суды. С соответствующей инициативой выступили главы профильных комитетов Федерального Собрания Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Авторы поправок объяснили их необходимость внесением изменений в 93 статью новой редакции Конституции РФ. Фактически теперь лишение неприкосновенности бывшего президента приравнивается по сложности к процедуре импичмента действующему главе государства, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. Некоторые из них даже опасаются, что подобные законодательные гарантии навевают аналогии с пожизненным иммунитетом чилийского диктатора Аугусто Пиночета.

В пояснительной записке к проекту федерального закона отмечается , что документ предусматривает приведение положений статьи 3 закона «О гарантиях президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи» в соответствие со статьёй 93 Конституции РФ.

В соответствии с поправкой лишение неприкосновенности президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, осуществляется в случае принятия соответствующего решения Советом Федерации только на основании выдвинутого Государственной думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. Для соблюдения процедуры требуется заключение Верховного суда, подтверждающего наличие в действиях экс-президента признаков указанного преступления, а также заключение Конституционного суда — о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения, — объяснил суть изменений глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Парламентарий добавил, что решение Госдумы о выдвижении обвинения в адрес экс-президента и соответствующее решение Совета Федерации о лишении его неприкосновенности должны быть приняты 2/3 голосов от общего числа сенаторов РФ и депутатов Госдумы по инициативе не менее 1/3 депутатов и при наличии заключения специальной комиссии, образованной нижней палатой парламента. Кроме того, такое решение СФ должно быть принято не позднее чем в трёхмесячный срок после выдвижения Думой обвинения против бывшего главы государства. В противном случае оно считается отклонённым, уточнил Клишас.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По его словам, ранее в законодательстве был предусмотрен иной порядок, в частности, инициативу о лишении бывшего главы государства неприкосновенности в Госдуму направлял председатель Следственного комитета, а само решение принималось парламентом.

В связи с принятием поправок такая процедура в настоящий момент противоречит конституции, чем и обусловлена необходимость внесения предложенного законопроекта, — резюмировал сенатор.

В свою очередь эксперты отмечают, что новые поправки прямо вытекают из обновлённой редакции Конституции РФ, где закреплена процедура отрешения от должности действующего президента, и такой же механизм предусматривается и для лишения неприкосновенности бывшего главы государства.

Статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России, экс-сенатор Константин Добрынин в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что не видит ничего удивительного в поправках. По его словам, при их подготовке авторы исходили «не только из буквы фактически новой конституции, но и из самого духа Основного закона».

Фактически, теперь лишение неприкосновенности бывшего президента приравнивается по своей процедурной сложности к процедуре импичмента главы государства, которая предусмотрена действующей Конституцией РФ. Как мы знаем, она очень сложна и крайне трудна в реализации. Очевидно, что это, если не абсолютизация президентской власти, то значительное её усиление и невероятные гарантии личной безопасности, хотя, как мы знаем из уроков мировой истории, в моменты исторической турбулентности законодательные гарантии срабатывают не всегда. Константин Добрынин статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России

По мнению эксперта, контрпродуктивность столь лёгкого вписывания подобных гарантий как в Конституцию, так и в законодательство может создать опасный прецедент такого же лёгкого отказа от них на следующем витке политического развития.

Не хочется банальностей в виде кричащих аналогий с пожизненным иммунитетом Аугусто Пиночета, но они, увы, приходят на ум, — констатировал Добрынин.

Не стал неожиданностью законопроект и для политического юриста Антона Тимченко.

С одной стороны, можно говорить о том, что происходит усложнение процедуры лишения неприкосновенности бывшего президента. С другой же, очевидно, повышается уровень гарантий главе государства, прекратившему исполнение полномочий, и, что принципиально для обеспечения стабильности грядущего трансфера, повышается роль парламента в политической системе. Что неизбежно «повышает ставки» в предстоящей избирательной кампании по выборам в Государственную думу. Антон Тимченко политический юрист политический юрист

Старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова опасается, что, по новому закону, лишить экс-президента неприкосновенности станет практически невозможно. По её словам, бывший глава государства будет защищён от любого судебного преследования как во время исполнения президентских полномочий, так и после ухода с этого поста.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт напомнила, что «иммунитет» бывшего президента распространяется также на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, документы, багаж и переписку.

Политолог Аббас Галлямов связывает усложнение процедуры лишения неприкосновенности экс-президента с заботой действующего лидера о собственной безопасности.

Возможно, на сегодня это вообще главный мотив, который им движет, — полагает эксперт.

С другой стороны, президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов считает, что предлагаемыми поправками действующее законодательство приводится «в соответствие с духом конституционных изменений». По его мнению, речь идёт о выравнивании зон ответственности ветвей власти, чтобы ограничить их влияние друг на друга.