Экс-идеолог «Единой России» может покинуть Совфед

https://static.news.ru/photo/00405422-ccdb-11ea-a2ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенатор Олег Морозов, который представляет в верхней палате парламента Татарстан, собирается вернуться в Государственную думу.

Морозов был депутатом ГД 20 лет. Кроме него осенью из Совфеда может вернуться и первый вице-спикер Николай Фёдоров, сообщает агентство РИА Новости.



При этом Морозов сам подтвердил агентству свой уход из СФ и утвердительно ответил на вопрос о том, действительно ли он хочет вернуться в нижнюю палату, если победит на выборах в единый день голосования 13 сентября.

Да, правда, — подтвердил Морозов.

Что касается Фёдорова, то его уход подтвердили два источника.

Фёдоров в сентябре уходит со своего поста в Совете Федерации, — заявил РБК инсайдер в палате.

Что касается официального представителя Фёдорова, то он заявил об отсутствии у него данной информации.

«Единая Россия» выдвинула Морозова для участия в довыборах депутата Госдумы по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу № 28 в Татарстане.

Депутатом Госдумы сенатор был с 1993-го по 2012 год, избираясь по одномандатному округу в Татарстане. В 2005–2011 годах он занимал пост первого заместителя председателя нижней палаты парламента. Покинув ГД в 2012 году, Морозов возглавил управление президента по внутренней политике. В марте 2015 года покинул этот пост и через несколько месяцев был назначен сенатором. В Совфеде Морозов представляет исполнительную власть Татарстана и входит в комитет по международным делам.

С 2001 года он также является членом генерального совета всероссийской партии «Единство и Отечество», которая была предшественницей «Единой России». Затем Морозов вошёл в состав фракции «Единой России» и был одним из идеологов партии власти.

Как писал NEWS.ru, ранее экс-губернатор Санкт-Петербурга, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала переезд федеральных органов власти из Москвы. По её словам, это не является пунктом номер один во внутренней повестке.