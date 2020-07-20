Экс-депутат Рады: клоун Зеленский не признает ошибку перед Кадыровым

https://static.news.ru/photo/0a63aafc-c9ee-11ea-a28d-fa163e074e61_660.jpg Алексей Журавко Фото: AlexeyZhuravko/facebook.com

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко прокомментировал поведение президента Незалежной Владимира Зеленского, которому из-за неудачного высказывания в интервью пришлось извиняться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Он назвал украинского лидера «вруном» и отметил, что украинский лидер будет до последнего «юлить, как уж на сковородке», чтобы не выполнить данного другим обещания.

Можно было бы требовать извинения за инцидент, который был в «Квартале 95», от Зеленского, если бы он не был шутом и таким брехуном. Всем уже понятно, что Зеленский — это врун, шутки на крови и человеческом горе, — цитирует депутата «ПолитЭксперт».

Журавко отметил, что Зеленский, будучи кандидатом в президенты, дал обещание не идти по стопам Порошенко и добиться мира с Россией, однако он так и не выполнил ни одного своего обещания. Поэтому слова Кадырова о неспособности Зеленского отвечать за слова не лишены смысла, уверен экс-депутат.

Зеленский — это кукла, клоун с кровавой улыбкой. Он будет улыбаться и дальше продолжать уходить от ответа. Все его извинения тогда были насмешкой. Я думаю, что Кадыров не дождётся извинений, а если и дождётся, то они будут неестественными, нечестными и не по совести. Потому что Украиной правят сегодня вурдалаки, — подытожил политик.

Конфликтная ситуация возникла во времена, когда Зеленский ещё выступал в шоу «Чисто News». В одном из его выпусков был показан сюжет, который мог оскорбить мусульманский мир. Зеленскому пришлось принести извинения главе Чечни Рамзану Кадырову от имени всей съёмочной группы.

На днях Кадыров потребовал подтвердить принесённые до этого извинения. По его словам, когда политик занял должность главы государства, он стал придумывать «новые версии извинений». Он попросил твёрдо определиться со своей позицией. Если Зеленский не подтвердит извинения, ему придётся ответить перед Кадыровым, писал NEWS.ru.