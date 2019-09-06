В воскресенье, 8 сентября, в России состоится Единый день голосования. Хотя в медийном пространстве на федеральном уровне в последнее время слышно было в основном о выборах в Мосгордуму и выборах губернатора Санкт-Петербурга, в этот день будет, за чем понаблюдать и в других регионах.

Выборы в регионах

Во-первых, Госдума обзаведётся новыми депутатами. После того, как умерли Александр Коровников из Великого Новгорода и Николай Ковалёв из Орла, Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края, а Сергей Бидонько перешёл на должность вице-губернатора Свердловской области, в нижней палате российского парламента появилось четыре вакантных места, которые будут «разыграны» в воскресенье.

Из интересного здесь — будет любопытно понаблюдать за электоральными успехами известной певицы Вики Цыгановой в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край). Во время избирательной кампании она выступала с резкой критикой власти, что не удивительно, учитывая, что Сергей Фургал от ЛДПР набрал на выборах губернатора 70% голосов, а у «Единой России», от которой выдвинулась Цыганова, в регионе вообще один из самых низких по стране рейтингов. Другие кандидаты — Николай Платошкин от КПРФ и Иван Пиляев от ЛДПР. Кто-то из этой тройки, судя по всему, поедет работать в Москву на Охотный ряд.

Ещё одно интересное противостояние — в Серовском одномандатном округе (Свердловская область). Там сошлись олимпийский чемпион Сочи Антон Шипулин от «ЕР» и кандидат от ЛДПР Евгения Чудновец, ставшая известной на всю страну после того, как её приговорили к шести месяцам колонии за то, что сделала репост видео с издевательствами над ребёнком, чтобы привлечь к этому случаю внимание. Позже её оправдали, и теперь бывшая сотрудница детского сада попытается попасть в Госдуму. Социологи обещают, что борьба между ними будет плотной. По сути, главная интрига здесь — сможет ли Шипулин личной узнаваемостью перебить негатив от партии.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Кроме того, в 19 субъектах страны в воскресенье пройдут выборы глав регионов, в 16 из них — прямые, в трёх главу выберут местные законодатели. На избирательных участках определится, кто будет руководить регионом, в Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Сахалинской и Челябинской областях, Забайкальском и Ставропольском крае, в республиках Алтай, Башкортостан и Калмыкия, в Санкт-Петербурге. В Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Крыму главу республик выберет парламент.

Интересно будет посмотреть на результат Игоря Бабушкина в Астраханской области. Он в текущем году в этом регионе уже второй врио, руководит областью всего лишь с 5 июня и сильнее остальных подвержен влиянию протестного голосования просто в силу того, что ещё не успел заработать личный политический капитал на месте.

Также специалисты предсказывают упорную борьбу в Республике Алтай и высоко оценивают вероятность второго тура. Врио Губернатора Олегу Хорохордину здесь будут противостоять лидер алтайских коммунистов Виктор Ромашкин и депутат горсовета Горно-Алтайска от ЛДПР Дмитрий Софронов.

Кроме того, эксперты рекомендуют понаблюдать за выборами в Волгоградской и Вологодской областях.

Выборы губернатора Санкт Петербурга

Одни из самых статусных выборов в единый день голосования. При всём уважении к остальным регионам, будут выбирать главу второго по значению города страны. К сожалению, приходится констатировать, что после решения режиссёра Владимира Бортко, выдвигавшегося от КПРФ, сняться с выборов, они станут довольно и предсказуемыми. Интерес здесь будет представлять только явка и итоговый результат победителя.

Выборы в Мосгордуму

Самые шумные выборы политического сезона. Несмотря на то, что мало кто из избирателей и даже кандидатов может с уверенностью сказать, зачем столице нужна городская дума и какую роль выполняют её депутаты, именно эти выборы привлекли к себе наибольшее внимание.

Многочисленные акции протеста, спровоцированные отказом Мосгоризбиркома регистрировать ряд оппозиционеров в качестве кандидатов, и уголовные дела, последовавшие за этими акциями протеста, стали главным событием летнего политического сезона.

Сергей Булкин/News.ru

Основная интрига на этих выборах — сможет ли несистемная оппозиция консолидировать своих сторонников вокруг концепции «Умного голосования» и заставить потесниться в столичном парламенте провластных кандидатов. Пока что это самое «Умное голосование» привело не к объединению оппозиции, а, напротив, к очередному витку споров о том, кто и кому продался и почему тот или иной кандидат попал в этот список.

Так или иначе, единый день голосования как для власти, так и для оппозиции станет важным этапом подготовки к выборам в Госдуму, которые должны состояться в 2021 году.