Джонсон и Меркель обсудили «дестабилизирующие действия России»

https://static.news.ru/photo/b8832eec-cb6d-11eb-b1ff-96000091f725_660.jpg Борис Джонсон, Ангела Меркель Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили деятельность КНР и России во время саммита G7, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-релиз канцелярии главы правительства Соединённого Королевства.

Они (Джонсон и Меркель. — NEWS.ru) обсудили ряд международных вопросов, включая дестабилизирующую деятельность Китая и России, — говорится в сообщении.

В Кремле решительно и последовательно отвергают утверждения лидеров западных стран о том, что Россия ведёт дестабилизирующую или агрессивную политику.

Накануне к сплочённым действиям призвал страны Запада министр иностранных дел Германии Хайко Маас. По его словам, если Запад «мужественно воспользуется велением времени» и начнёт действовать «единодушно и действенно», то докажет устойчивость своей открытой экономической и общественной модели, в том числе в отношении Пекина и Москвы. Нынешний саммит Маас назвал «новым началом G7». Мероприятие пройдёт в традиционном формате с 11 по 13 июня на полуострове Корнуолл в Великобритании.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Вашингтон для урегулирования спора по проекту «Северный поток — 2». Визит может состояться в июле или в августе.