Джабаров призвал не рассуждать о достоверности перехваченных переговоров

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Сенатор от Еврейской автономной области Владимир Джабаров призвал подождать экспертной оценки записи, которую официальный Минск называет перехватом переговоров между Берлином и Варшавой. По мнению члена Совфеда, публике мог быть представлен «очищенный» вариант. Что касается заявлений об отравлении Алексея Навального, то Джабаров считает необходимым допуск РФ к изучению немецких материалов.

Надо посмотреть. Всё это вопрос времени, ФСБ разберётся. Меня не смущает, что могут быть получены новые доказательства отравления по результатам обследования. Пусть их опубликуют немецкие врачи, эксперты. А что касается записей, записи — это один из элементов доказательств, поэтому надо собирать другие, — приводит «360» слова Джабарова.

Накануне днём белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что его разведка перехватила переговоры Запада, которые подтверждают, что «никакого отравления Навального не было». Вечером 4 сентября трек опубликовал Telegram-канал «Пул первого». Также запись разговора прозвучала в эфире государственного телевидения Белоруссии. В ней Лукашенко назван «крепким орешком», также собеседники говорят о необходимости «отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси». Публикация этого трека сразу же вызвала шквал шуток в соцсетях. Пользователи разобрали разговор на цитаты и не устают создавать «фотожабы» по мотивам сказанного.

Помимо мемов, пользовтели Сети сделали и попытки проверить аудиозапись на подлинность. Так Лев Крыленков заявил , что скачал аудио и обнаружил, что фоновые шумы представляют собой зацикленное воспроизведение небольшого шумового отрезка.

2 сентября правительство Германии заявило, что на Навального была совершена атака с помощью химического нервно-паралитического вещества из группы «Новичок». К такому выводу пришли военные токсикологи, проводившие анализы по запросу берлинской клиники, где сейчас находится россиянин.

Международное сообщество призвало российское правительство к ответу. На это МИД РФ заявил, что официальный Берлин не предоставил Москве никаких доказательств сказанного. Власти РФ напоминают, что российские врачи, изначально обследовавшие Навального, не нашли в его организме никаких ядов.