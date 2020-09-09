Думцы начинают сессию масок

Уже с 7 сентября депутаты работают в своих округах, а во вторник, 15 сентября, соберутся после отпускной паузы на пленарное заседание. В целом, нас ждёт интересная очередная сессия Госдумы, которая, теоретически, может оказаться последней для парламентариев нынешнего созыва. Уже объявленная повестка предполагает немало интригующего и жизненного. Во всяком случае, она включает в себя рассмотрение ряда реально важных законов, принятие которых не повлечёт за собой сравнение парламента с бешеным принтером.

Прежде всего, речь о бюджете — вещи основополагающей для любого государства. Недаром в странах устойчивой демократии шутят, что после одобрения бюджета депутатов можно распускать на каникулы. А в США каждый раз начинается блокировка деятельности всех бюджетных инстанций, когда демократы и республиканцы затягивают принятие закона. Россия же, спустя много лет, входит в ситуацию дефицитного бюджета, чего не было в так называемые тучные годы. Теперь нашим финансовым инстанциям вместе с думцами предстоит проанализировать основные статьи будущего закона, сочетая разумный секвестр (к сожалению, жертвой дефицита могут стать графы «культура» и «наука и образование») с поиском источников новых денежных поступлений.

Весьма характерно, что в годы положительного бюджетного сальдо в нашей стране, вопреки общим традициям, увеличивали акцизы и вводили новые налоги. И такой подход воспринимался многими экспертами как абсолютно ошибочный, как душащий развитие и экономический рост. Теперь ситуация изменилась. Обеспечение роста ставится во главу угла всех представленных правительством проектов. А сами власти вместе с парламентариями находятся под сильнейшим давлением требований, включить печатный станок по примеру той же Европы и США, дабы обеспечить прилив инвестиций в экономику. Так что дебаты по бюджету предстоят нетрадиционно интересными.

Государственная Дума/vk.com

Кстати, о налогах. На повестке и некий законопроект о клеймении животных. Для большинства он пока «вещь в себе». Поскольку широкой публике непонятно, идёт ли речь только сельскохозяйственных животных. Или, как подозревают, это скрытый подход к введению налога на домашних животных, включая и комнатных собачек. Собачки и котики в теории могут принести бюджетам разных уровней не мало. Не меньше платных парковок.

Не менее интересен и закон о статусе Госсовета, который наиболее ожидаем из всех мер по имплементации конституционных поправок. Орган этот, получивший конституционный статус, в последние месяцы оброс разного рода мифами. Однако уже стало известно, что Госсовет останется в столичных стенах и сможет покидать Москву только в случае возникновения острых тем для обсуждения в провинции. Уже благодаря откровению сенатора Андрея Клишаса, стало ясно, что Госсовет не получит каких-то распорядительных функций, остаётся пока гадать, будет ли он обладать в целом законодательной инициативой. Или всё-таки стопроцентно останется чисто консультативной площадкой, на которой губернаторы смогут без проблем общаться и с представителями администрации президента, и с министрами.

Интерес, без сомнения, будут представлять закон о молодёжи и о работе на удалёнке. Не в последнюю очередь потому, что именно новые поколения, осваивающие передовые технологии и сами являющиеся их активными носителями, сильнее более зрелых поколений заинтересованы в возможности работать вне офисов, собственноручно отстраивая свой рабочий график. Так феномен, порожденный пандемией коронавируса, может стать на законные рельсы.

И конечно интересно будет увидеть, придут ли депутаты, все как один, в медицинских масках и займут ли стулья на расстоянии полутора метров друг от друга. Или законодатели сами себе закон.