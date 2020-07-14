В некоторых политических кулуарах стали поминать всё отчётливее проявляющуюся зону нелояльности федеральному центру, которая может включать взбунтовавшийся Хабаровский край, Магаданскую область, Республику Саха — Якутия, Камчатку и, конечно же, Иркутскую область, где после «нейтрализации» коммуниста Сергея Левченко его назначенный из центра преемник, бывший замминистра МЧС России Игорь Кобзев не блещет высокими рейтингами. И если бы у нас появился свой Збигнев Бжезинский, он, видимо, назвал бы эту часть страны «дугой нестабильности».

Собственно, ещё с 1993 года, с тех сенсационных выборов, когда электоральный прорыв ЛДПР неприятно поразил собравшихся за накрытыми в Кремле столами представителей нового демократического руководства страны, стало ясно, что именно самые дальние регионы больше других потеряли от времени перестройки и перемен. И именно здесь население использует выборы для массовой демонстрации своего недовольства. И с тех пор тенденция сия остаётся неизменной.

Даже в ходе триумфального для власти голосования по поправкам в Конституцию эти регионы выделялись и невысоким процентом пришедших на избирательные участки, и, наоборот, высоким, — выше тридцати процентов — голосованием «против». Дошло до того, что мэр Якутска Сардана Авксентьева, победившая в своё время вопреки воле руководства республики и известная своими мерами по разумной экономии на чиновничьей роскоши, показным образом голосует против пакета поправок. Хотя телеканалы и пытаются представить её сторонницей реформы. Тут даже заговорили о том, что и против неё могут найти папочку с компроматом.

Сергей Булкин/NEWS.ru

То, что происходит в Хабаровском крае, страна воочию наблюдает в соцсетях уже несколько дней кряду. И понятно затруднение центра с выдвижением своего кандидата в губернаторы. Спасает ситуацию только то обстоятельство, что вновь назначенный получит предвыборный гандикап: ему идти на выборы только в сентябре 2021 года. И есть некоторые шансы, что за год, если выбор центра будет удачным, новый врио сумеет найти ключик к сердцам хабаровчан, которые сейчас чувствуют себя уязвлёнными неожиданным арестом Сергея Фургала, который до своего губернаторства был депутатом Госдумы и никаким преследованиям не подвергался. Не исключено, что визит в край полпреда президента Юрия Трутнева приведёт к накачиванию региона бюджетными деньгами.

Непростая ситуация и в Иркутской области. Там придётся приложить немалые усилия для того, чтобы Кобзев всё-таки выиграл выборы в грядущем сентябре. Тем более что у него наметился серьёзный соперник — кандидат от КПРФ Михаил Щапов, бывший подполковник ФСБ. Конечно, он не радикал Левченко, но очередное поражение кандидата, подготовленного кремлёвской администрацией, будет крайне болезненным. Конечно, Щапова можно не зарегистрировать, но это ещё больше осложнит обстановку в области. Значит, придётся вести торг с компартией с предоставлением тому же Левченко места в Совете Федерации.

Словом, все эти сигналы говорят о запущенной ситуации в важном сырьевом регионе, на который долго не обращали достойного внимания, а теперь спешные попытки хотя бы остановить отток населения к качественным прорывам не приводят.

Есть, конечно, вариант под очередным благовидным предлогом вообще отказаться от выборов губернаторов. О чём время от времени в кулуарах и поговаривают. Но это вообще изменит наметившуюся политическую конфигурацию страны. Главное, чтобы дуга не замкнулась в кольцо.