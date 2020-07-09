Дмитрий Медведев рассказал о товарищеских отношениях с Владимиром Путиным

https://static.news.ru/photo/ad478c72-c1b8-11ea-9e6c-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев с женой Светланой и Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший премьер-министр и президент России Дмитрий Медведев, занимающий сейчас должность зампреда Совета безопасности РФ, рассказал, какие отношения связывают его с президентом страны Владимиром Путиным.

По словам политика, на этот вопрос он отвечает уже не первый год и всегда говорит примерно одно и то же.

У нас по-прежнему добрые, товарищеские отношения, — заявил экс-премьер.

Медведев подчеркнул, что глава государства — это первое лицо в стране. Сейчас, отметил зампред Совбеза, в силу занимаемой должности он является заместителем Путина, отвечающим за работу Совета и обеспечение вопросов безопасности. Поэтому Медведев и президент всё ещё общаются в самых разных форматах. Они обсуждают вопросы безопасности (в узком смысле слова), экономические и социальные проблемы.

Периодически я обращаюсь к президенту и как председатель «Единой России», — цитирует Медведева KP.RU.

Экс-премьер объявил об уходе с должности 15 января 2020 года. Это произошло после того, как президент Путин отправил в отставку прежнее правительство, о чём было заявлено в рамках обращения лидера к Федеральному собранию. Как сказал Медведев, его уход связан с желанием дать главе РФ возможность реализовать предложения по реформированию политической системы России.

В тот же день Путин подписал указ об отставке премьера. После этого президент сразу же объявил о создании должности замглавы Совбеза, председателем которого является президент. На эту должность был назначен бывший премьер. Главой государства Медведев был с 2008 по 2012 год.

Согласно внесённым в Конституцию поправкам после голосования 1 июля, в Совет Федерации могут пожизненно входить бывшие президенты Российской Федерации. На данный момент эта норма касается лишь одного человека — Дмитрия Медведева. Первый президент РФ Борис Ельцин умер в 2007 году. Владимир Путин является действующим главой государства. Сейчас идёт его четвёртый срок.

Как ранее писал NEWS.ru, Медведев в качестве бывшего президента России не получит автоматически пожизненное место в Совете Федерации, заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.