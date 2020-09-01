Дипломаты ответили эстонскому политику о причинах вывода российских войск

https://static.news.ru/photo/1acc44e4-ec80-11ea-8f4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Националистически настроенные политики в Эстонии нагнетают антироссийскую истерию. Они пытаются утвердится с её помощью. Такие политики игнорируют букву и дух договора о выводе российских войск из республики, заявили в посольстве РФ в Эстонии.

Над выводом войск работали дипломаты и военные обеих стран. Работа по этой теме с 1991-го по 1994 годы выстраивалась на основе взаимного уважения и готовности учитывать интересы друг друга, отметили дипломаты.

В итоге в июле 1994 года был подписан договор о выводе Вооружённых сил Российской Федерации из Эстонской Республики и условиях их временного пребывания на её территории до полного вывода, — заявили представители посольства.

В преамбуле договора было указано, что страны намерены обеспечить дальнейшие отношения добрососедства и сотрудничества. Дипломаты задались вопросом, как по прошествии 26 лет реализуются со стороны Эстонии «столь многообещающе прозвучавшие намерения».

В посольстве РФ отметили, что официальные комментарии эстонских властей не дают никаких оснований испытывать иллюзии на этот счёт, сообщает ТАСС.

Ранее спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас объяснил вывод российских войск с территории страны целеустремлённостью Таллина. Чиновник подчеркнул, что 26 лет назад этого удалось достичь после давления международных организаций и США, а также из-за экономического коллапса в России.

NEWS.ru писал, что посольство РФ в Эстонии раскритиковало установку памятника главарю «лесных братьев» Эльмару Илпу. Бандиты были ликвидированы 70 лет назад спецслужбами ЭССР на острове Сааремаа. Преступники убивали простых жителей и представителей советской власти.