«Это недопустимые вещи»: депутаты раскритиковали новый строительный закон

Законопроект, упрощающий процедуру согласования строительства, в том числе на землях сельхозназначения и особо охраняемых природных территориях, вызвал нешуточную дискуссию в Государственной думе. Против поправок проголосовали сразу три думских фракции в полном составе, однако законопроект всё же был принят в первом чтении. NEWS.ru выяснил, чем именно так пугает документ парламентариев, выступивших против нововведения.
Законопроект о внесении изменений в Градостроительный кодекс и ряд других законодательных актов был внесён в Госдуму правительством в конце марта. 6 апреля документ приняли в первом чтении. Инициатива, по замыслу кабмина, должна поддержать строительную отрасль в условиях кризиса. Законопроект «разработан в целях повышения устойчивости строительной отрасли в связи с макроэкономической и внешнеполитической ситуацией», говорится в пояснительной записке. Нововведение вызвало бурную критику: в случае его вступления в силу станет возможной застройка особо охраняемых природных территорий (ООПТ), а также земель сельхозназначения. Против законопроекта высказались и депутаты трёх думских фракций — КПРФ, «Справедливая Россия», и «Новые люди».
Этим законопроектом, внесённым в разряд антисанкционных, предусматривается строительство объектов без согласования на землях в том числе сельхозназначения, сельхозугодий, мелиорируемых землях, научных, которые закреплены за научно-исследовательскими институтами, ООПТ, — рассказал NEWS.ru депутат от КПРФ Владимир Кашин.
По его словам, законопроектом также нарушается основной принцип целевого использования и права субъектов Федерации, у которых есть свои градостроительные планы. Кроме того, Кашин считает, что строительство на сельскохозяйственных землях, которые в условиях кризиса надо в срочном порядке вводить в севоборот, это «посягательство». По мнению депутата, получать дополнительное зерно, молоко, мясо, картофель, овощи, плоды за счёт этих земель сегодня в большей степени важно.
У парламентария от «Справедливой России» Олега Нилова также есть возражения к новому закону.
Считаем, что использовать земли сельхозназначения можно только в крайнем случае. А уж земли природных заказников — вообще ни в коем случае, — сообщил NEWS.ru депутат.
Одна из главных претензий парламентариев к новому закону в том, что в текущей версии законопроекта отсутствует чёткий перечень объектов, которые можно будет строить по упрощённой процедуре.
По словам Олега Нилова, перечень строительных объектов, которые будут согласовываться по такой особой сверхупрощенной процедуре, должен быть очень конкретным и обоснованным, однако на сегодня он открытый.
Нет перечня, он размытый. Какие-то «инфраструктурные, технические и другие объекты». Вот слово «и другие» всё перечёркивает. Это невозможно — с этими «другими» принимать вот такие послабления. Поэтому есть опасения, что под этот закон могут проскочить совсем не те объекты, о которых идёт речь, — объясняет парламентарий.
Тем временем, продолжает Нилов, согласно новому законопроекту для строительства объектов не будет требоваться никаких общественных слушаний. Также строительство не потребует согласования ни с муниципальными или региональными властями, ни с экологами, ни с аграриями.
Говорить, что вот мы хотим построить что-то инфраструктурное и нужное, так нельзя говорить. Скажите, что конкретно по упрощёнке вы собираетесь строить, в том числе, например, на землях сельхозназначения, землях заказников, заповедников, природных охраняемых территорий. Это недопустимые вещи, — убеждён депутат.
Ещё один вопрос, обеспокоивший парламентариев, вопрос компенсации. По словам Олега Нилова, сегодня в законе он никак не обозначен. Если, к примеру, при строительстве будут использованы земли сельхозназначения, а как правило, это частные земли, непонятно, где, как и кто будет компенсировать убытки собственнику.
Если это происходит без согласования, в каком-то чрезвычайном порядке, в каких-то очень нужных и важных государственных назначениях, то какая предусмотрена компенсация, какая замена? Вот эти вопросы остались пока, — комментирует Нилов.
По его словам, в сегодняшней редакции закона вопрос компенсации будет отдан на откуп правительству.
Нам бы хотелось, чтобы правительство представило если не в законе, то хотя бы подзаконный акт о том, как оно собирается разбираться с собственниками тех земель, которые будут использованы для такого строительства, — говорит депутат.
В думском комитете по экологии также подвергли критике предлагаемые нововведения. Как говорится в отзыве комитета к проекту нового закона, «законопроект содержит неограниченный перечень объектов, строительство которых в случае принятия закона не будет требовать проведения государственной экологической экспертизы проектной документации и будет возможно в границах любых особо охраняемых природных территорий, включая государственные природные заповедники, национальные парки, государственные природные заказники, памятники природы и ботанические сады».
При этом, сообщается в заключении комитета, законопроект не предполагает обязанности осуществления каких-либо компенсационных мероприятий в связи с негативным воздействием промышленной деятельности на природные экосистемы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что против поправок к Градостроительному кодексу высказывались и в российском отделении Greenpeace. По словам представителей организации, данный законопроект, если он будет принят и вступит в силу, грозит тем, что «в заповедниках, национальных парках и федеральных заказниках станет возможным строительство без экологической экспертизы, на Байкальской природной территории можно будет рубить лес не только для расширения инфраструктуры БАМа и Транссиба (закон об этом был принят ещё в 2020 году), но и для строительства любой инфраструктуры, в том числе муниципального значения. Это может быть всё что угодно, ведь конкретики в законопроекте нет».