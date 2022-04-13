«Это недопустимые вещи»: депутаты раскритиковали новый строительный закон

Законопроект, упрощающий процедуру согласования строительства, в том числе на землях сельхозназначения и особо охраняемых природных территориях, вызвал нешуточную дискуссию в Государственной думе. Против поправок проголосовали сразу три думских фракции в полном составе, однако законопроект всё же был принят в первом чтении. NEWS.ru выяснил, чем именно так пугает документ парламентариев, выступивших против нововведения.

Законопроект о внесении изменений в Градостроительный кодекс и ряд других законодательных актов был внесён в Госдуму правительством в конце марта. 6 апреля документ приняли в первом чтении. Инициатива, по замыслу кабмина, должна поддержать строительную отрасль в условиях кризиса. Законопроект «разработан в целях повышения устойчивости строительной отрасли в связи с макроэкономической и внешнеполитической ситуацией», говорится в пояснительной записке. Нововведение вызвало бурную критику: в случае его вступления в силу станет возможной застройка особо охраняемых природных территорий (ООПТ), а также земель сельхозназначения. Против законопроекта высказались и депутаты трёх думских фракций — КПРФ, «Справедливая Россия», и «Новые люди».

Этим законопроектом, внесённым в разряд антисанкционных, предусматривается строительство объектов без согласования на землях в том числе сельхозназначения, сельхозугодий, мелиорируемых землях, научных, которые закреплены за научно-исследовательскими институтами, ООПТ, — рассказал NEWS.ru депутат от КПРФ Владимир Кашин.

По его словам, законопроектом также нарушается основной принцип целевого использования и права субъектов Федерации, у которых есть свои градостроительные планы. Кроме того, Кашин считает, что строительство на сельскохозяйственных землях, которые в условиях кризиса надо в срочном порядке вводить в севоборот, это «посягательство». По мнению депутата, получать дополнительное зерно, молоко, мясо, картофель, овощи, плоды за счёт этих земель сегодня в большей степени важно.

У парламентария от «Справедливой России» Олега Нилова также есть возражения к новому закону.

Считаем, что использовать земли сельхозназначения можно только в крайнем случае. А уж земли природных заказников — вообще ни в коем случае, — сообщил NEWS.ru депутат.

Одна из главных претензий парламентариев к новому закону в том, что в текущей версии законопроекта отсутствует чёткий перечень объектов, которые можно будет строить по упрощённой процедуре.

Андрей Егоршев/NEWS.ru

По словам Олега Нилова, перечень строительных объектов, которые будут согласовываться по такой особой сверхупрощенной процедуре, должен быть очень конкретным и обоснованным, однако на сегодня он открытый.

Нет перечня, он размытый. Какие-то «инфраструктурные, технические и другие объекты». Вот слово «и другие» всё перечёркивает. Это невозможно — с этими «другими» принимать вот такие послабления. Поэтому есть опасения, что под этот закон могут проскочить совсем не те объекты, о которых идёт речь, — объясняет парламентарий.

Тем временем, продолжает Нилов, согласно новому законопроекту для строительства объектов не будет требоваться никаких общественных слушаний. Также строительство не потребует согласования ни с муниципальными или региональными властями, ни с экологами, ни с аграриями.

Говорить, что вот мы хотим построить что-то инфраструктурное и нужное, так нельзя говорить. Скажите, что конкретно по упрощёнке вы собираетесь строить, в том числе, например, на землях сельхозназначения, землях заказников, заповедников, природных охраняемых территорий. Это недопустимые вещи, — убеждён депутат.

Ещё один вопрос, обеспокоивший парламентариев, вопрос компенсации. По словам Олега Нилова, сегодня в законе он никак не обозначен. Если, к примеру, при строительстве будут использованы земли сельхозназначения, а как правило, это частные земли, непонятно, где, как и кто будет компенсировать убытки собственнику.

Если это происходит без согласования, в каком-то чрезвычайном порядке, в каких-то очень нужных и важных государственных назначениях, то какая предусмотрена компенсация, какая замена? Вот эти вопросы остались пока, — комментирует Нилов.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По его словам, в сегодняшней редакции закона вопрос компенсации будет отдан на откуп правительству.

Нам бы хотелось, чтобы правительство представило если не в законе, то хотя бы подзаконный акт о том, как оно собирается разбираться с собственниками тех земель, которые будут использованы для такого строительства, — говорит депутат.

В думском комитете по экологии также подвергли критике предлагаемые нововведения. Как говорится в отзыве комитета к проекту нового закона, «законопроект содержит неограниченный перечень объектов, строительство которых в случае принятия закона не будет требовать проведения государственной экологической экспертизы проектной документации и будет возможно в границах любых особо охраняемых природных территорий, включая государственные природные заповедники, национальные парки, государственные природные заказники, памятники природы и ботанические сады».

При этом, сообщается в заключении комитета, законопроект не предполагает обязанности осуществления каких-либо компенсационных мероприятий в связи с негативным воздействием промышленной деятельности на природные экосистемы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что против поправок к Градостроительному кодексу высказывались и в российском отделении Greenpeace. По словам представителей организации, данный законопроект, если он будет принят и вступит в силу, грозит тем, что «в заповедниках, национальных парках и федеральных заказниках станет возможным строительство без экологической экспертизы, на Байкальской природной территории можно будет рубить лес не только для расширения инфраструктуры БАМа и Транссиба (закон об этом был принят ещё в 2020 году), но и для строительства любой инфраструктуры, в том числе муниципального значения. Это может быть всё что угодно, ведь конкретики в законопроекте нет».