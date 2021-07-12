Ряд депутатов прошлого созыва Госдумы заработали миллиарды

Некоторые депутаты заработали миллиарды за время работы в Госдуме VII созыва. Например, Григорий Аникеев из «Единой России» стал богаче более чем на 12 млрд рублей, он задекларировал автомобили, моторные лодки, автоприцепы и вертолёт, сообщает Sobesednik.ru.

При этом отмечается, что Аникеев за пять лет был автором лишь семи законопроектов: один отклонили, другие были созданы в соавторстве.

Его соратник по партии Леонид Симановский за то же время заработал 4,2 млрд рублей. Он является совладельцем газовой компании НОВАТЭК и иногда выдвигает законопроекты в её интересах. Например, НОВАТЭКу был выгоден предложенный им налог на добычу полезных ископаемых, так как снижал налоговые отчисления для недропользователей.

Но есть и депутаты, которые не приобрели никакого имущества, как Ирина Яровая, тоже член «Единой России». Sobesednik.ru сообщает , что она могла просто забыть указать активы, так как подобное уже было — в 2013 году.

Без зарегистрированного имущества живёт и единоросс Ирек Богуславский. Он за 14 лет ни разу не выступал на заседаниях. Также Богуславский является акционером «Нэфис Косметикс». Интересен факт того, что когда в 2017 году на компанию было возбуждено уголовное дело из-за незаконного вознаграждения сотрудникам РЖД, которые без препятствий оформляли её грузы, Богуславский с другими авторами внёс законопроект об оптимизации подобных процедур. Его приняли в первом чтении, но продвижение остановилось.

Ранее депутат Госдумы Виталий Бахметьев заявил, что в России невозможно поднять МРОТ из-за нехватки средств в бюджете. По его словам, МРОТ поднимать необходимо, но «не слишком резко».