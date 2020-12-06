Депутат оценил выдвижение шоумена Сергея Зверева в Госдуму

https://static.news.ru/photo/2a54ff88-3810-11eb-9dfe-fa163e074e61_660.jpg Сергей Зверев Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Привлечение внимания к проблемам Байкала никак не взаимосвязано с работой в Государственной думе. Такое мнение в интервью NEWS.ru на площадке «Дума ТВ» высказал председатель думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. По мнению парламентария, выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Государственную думу может любой гражданин РФ.

Но есть большое количество других людей, которые тоже привлекают внимание к Байкалу. И не только в России, но и за рубежом. Но мне кажется, это никак не взаимосвязано с Государственной думой. Николай Николаев председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

Депутат Госдумы уверен, то значительную роль сейчас играют не шоу-проекты, а реальная общественная работа.

Например, есть движение «Спасти Байкал». Оно объединяет действительно большое количество людей — жителей, активистов, не тех, кто в шоу-бизнесе и пиарится на этой теме, а реальных людей с мест, — сказал он.

По словам Николаева, к вопросу охраны Байкала надо очень серьёзно подходить со всех точек зрения. Самая большая болезнь в охране озера — это популизм и те хозяйственные интересы, которые, к сожалению, там очень часто присутствуют, уверен он.

Как ранее писал NEWS.ru, стилист и шоумен Сергей Зверев обдумывает планы участия в выборах в Госдуму. Такое решение он принял после публикации итогов народного голосования в одном из Telegram-каналов, где пользователи поддержали выдвижение его кандидатуры от Республики Бурятия.

Сергей Зверев известен своей активной позицией в защиту озера Байкал. 3 марта известный парикмахер провёл одиночный пикет напротив Московского Кремля. Акция была направлена против запуска производства по розливу байкальской воды в рабочем посёлке Култук Слюдянского района Иркутской области, где Зверев провёл своё детство.

Кампанию в защиту озера шоумен начал 21 февраля, опубликовав большой пост, посвящённый ситуации в Култуке. Он возмутился тем, что завод будет выкачивать байкальскую воду для продажи в Китай. По словам Зверева, проект реализует ООО «Аквасиб», которое на 99% принадлежит китайской компании.