https://static.news.ru/photo/53394b5e-c41f-11e9-8dc5-fa163e074e61_660.jpg Елена Шувалова Фото: duma.mos.ru

Елена Шувалова, депутат Мосгордумы от КПРФ, стала жертвой телефонного розыгрыша, приняв звонившего ей пранкера за врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Пранкер, известный как Борис Натанович, позвонил Шуваловой, представился Бегловым и предложил ей возглавить избирательный штаб кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимира Бортко, передаёт « Ридус ».

Представившийся Бегловым человек посетовал на то, что Бортко является слабым кандидатом и не наберёт много голосов, а «это не совсем хорошо». Пранкер предложил Шуваловой возглавить предвыборный штаб питерского коммуниста, чтобы улучшить его положение на выборах.

Депутат Мосгордумы заметила, что сама участвует в муниципальных выборах в Москве. Пранкер в ответ заявил, что шансов победить на московских выборах у женщины немного и лучше сосредоточиться на помощи Бортко. Шувалова продолжала отказываться, сославшись на то, что потеряет авторитет у коллег.

Позиция депутата изменилась, когда «врио губернатора» озвучил бюджет, который он готов выделить Шуваловой на новой должности.

Мы бюджет выделили порядка пяти миллионов в месяц на вашу должность. После выборов я мог бы найти вам место в правительстве Петербурга, — заявил пранкер.

Обманутая Шувалова в итоге отправилась в Санкт-Петербург на личную встречу с Александром Бегловым. О реакции настоящего Беглова на этот визит пока неизвестно.

News.ru сообщал, что страницу Беглова пришлось удалять с сайта «Единой России», поскольку тот ранее заявил, что является единственным кандидатом, не связанным ни с какими партиями.