Депутат ФРГ объяснил, почему выступает против санкций ЕС по делу Навального

https://static.news.ru/photo/85eeafd8-f75b-11ea-b595-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Глава комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст считает, что новые санкции против РФ в связи с делом Алексея Навального не должны быть в повестке Евросоюза. Свою позицию он объяснил тем, что введённые ранее ограничения из-за Крыма и ситуации на востоке Украины нанесли серьёзный ущерб самому ЕС.

В своих рассуждениях парламентарий сослался на научное исследование Кильского института мировой экономики и университета Линнань. Согласно его данным, только 56% торговых потерь из-за этих санкций несёт Россия. Остальные 44% приходятся на ЕС.

Этот эффект авторы исследования описали термином friendly fire (дружественный огонь), то есть обстрел собственных людей. Это не в интересах Германии и Европы. Вот почему я считаю, что несмотря на острую проблему с Навальным, которую необходимо решать в любом случае, никакие новые санкции против России в повестку дня входить не должны, — заявил Эрнст в комментарии РИА Новости.

Российский оппозиционер сейчас находится на лечении в Берлине. По данным властей Германии, в России его отравили веществом из группы «Новичок».

Ранее NEWS.ru писал о том, что новый режим санкций ЕС, который разрабатывается для ответных мер на нарушения прав человека, могут назвать в честь российского оппозиционера Алексея Навального по аналогии со «списком Магнитского» в США.