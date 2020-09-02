Депутат Чепа увидел «руку Запада» в отравлении Навального

https://static.news.ru/photo/00fbeeba-ed35-11ea-a6ed-fa163e074e61_660.jpg Алексей Чепа Фото: duma.gov.ru

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что если Алексей Навальный действительно был отравлен ядом из группы «Новичок», то это «дело рук Запада». Он аргументировал своё мнение тем, что Кремлю травить оппозиционера невыгодно.

Если это действительно «Новичок» и это действительно так, то это рука Запада — только так. Никакой другой руки я не вижу и не может быть. Если бы это была атака, никто бы его не выпустил [из страны]. Если бы было желание совершить против него некие действия, есть гораздо проще [способы]. Ребят, вы играйте, но не переигрывайте, — сказал Чепа в беседе с телеканалом «360».

По его словам, США имеют определённое влияние на Германию, а в Берлине есть силы, которые не рады развивающимся отношениям с Россией.

Я думаю, что это целенаправленные действия, которые должны подчёркивать, что это атака против Кремля, — заявил депутат.

Он добавил, что многие действия политиков на международной арене непредсказуемы, поэтому ситуацию с Навальным попробуют развернуть по сценарию отравления Скрипалей. В целом российский парламентарий усомнился в достоверности информации от властей ФРГ о «Новичке». По его словам, эти данные расходятся с первоначальными.

Эта информация различается с той информацией, которая была первоначально, что он якобы был отравлен другим веществом. Омская больница запрашивала информацию, чтобы направили им данные по анализам для сравнения с нашими, но они этого не сделали, — добавил он.

Сегодня вечером правительство ФРГ сообщило, что военная лаборатория идентифицировала яд, которым был отравлен Навальный, как вещество из группы «Новичок». Считается, что с помощью подобного вещества весной 2018 года в Великобритании было совершено покушение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске, оппозиционера без сознания увезли в реанимацию, где он пролежал двое суток. За это время российские медики выявили у пациента нарушение углеводного обмена и панкреатит. При этом они заявили, что не нашли следов ядов в его организме.

Утром 22 августа Навального спецбортом доставили в университетскую клинику Charité в Берлине. 24 августа немецкие медики сообщили, что причиной его тяжёлого состояния стало отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

В качестве антидота Навальному назначили атропин, организм пациента отвечает на лечение. Однако его состояние по-прежнему остаётся тяжёлым, он продолжает находиться в медикаментозной коме на аппарате ИВЛ.

Как говорится в сегодняшнем пресс-релизе Charité, следует ожидать более продолжительного течения болезни. Также медики подчёркивают, что в дальнейшем не исключены долгосрочные последствия тяжёлого отравления, писал NEWS.ru.