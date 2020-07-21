Дегтярёв прокомментировал возможность участия в выборах губернатора

https://static.news.ru/photo/e9038436-cb55-11ea-888a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв, назначенный на эту должность президентом Владимиром Путиным после ареста экс-главы региона Сергея Фургала, прокомментировал возможность своего участия на будущих губернаторских выборах.

По словам политика, данный вопрос в настоящее время не рассматривается. Но время покажет, подчеркнул врио губернатора.

Он заявил, что пока не собирается идти ни на какие выборы.

Я вообще ни на какие выборы пока не то что не иду, у меня этого даже в голове нет. Вопрос участия моего в выборах каких-то не рассматривается, — цитирует Дегтярёва ТАСС.

Кроме того, врио губернатора заметил, что работал с арестованным предшественником два созыва и хорошо знает Фургала.

Экс-главу края задержали 9 июля по подозрению в организации убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых 15 лет назад. Он находится в СИЗО «Лефортово».

20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия и в тот же день предложил Михаилу Дегтярёву возглавить регион. Тот согласился немедленно вылететь в Хабаровск.

21 июля Дегтярёва представили правительству региона.

Как ранее писал NEWS.ru, Дегтярёв пообещал покинуть регион в случае, если суд оправдает его предшественника Сергея Фургала. Об этом он заявил на пресс-конференции.