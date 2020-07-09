Цыбульский заявил, что не намерен отказываться от объединения с НАО

https://static.news.ru/photo/91d468e8-c1f4-11ea-858c-fa163e074e61_660.jpg Александр Цыбульский Фото: kremlin.ru

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что не собирается отказывать от идеи объединения с Ненецким автономным округом (НАО), так как видит в этом социальные и экономические плюсы.

Моя позиция не изменилась. Считаю, что от объединения могут быть плюсы и для жителей Архангельской области, и для жителей НАО. Сейчас идёт работа, чтобы на цифрах и социальных показателях объяснить, в чём они заключаются, — сказал Цыбульский на пресс-конференции.

Он также отметил, что эта программа в ближайшее время будет представлена жителям.

Кроме того, Цыбульский прокомментировал заявление врио НАО Юрия Буздумного о том, что вопрос объединения закрыт. По его словам, Бездумный не имеет полномочий по решению такого вопроса, так как это могут решить только жители регионов.

Также врио губернатора Архангельской области предположил, что дискуссия по объединению регионов привела к протестному голосованию по поправкам в Конституцию, в ходе которого НАО стал единственным регионом, который не поддерживает изменения.

Как писал NEWS.ru, голосование по внесению поправок в Основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. Согласно официальным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, поправки в Конституцию РФ поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что завершившееся голосование продемонстрировало очень достойную явку избирателей. Она составила 67,97%. Такие данные представил информцентр ЦИК после обработки 100% протоколов.

Согласно обнародованным данным, в Ненецком автономном округе одобрили внесение поправок 44,42% жителей округа, тогда как 54,57% проголосовали против. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказал аналогичное мнение, что на окончательные результаты повлияла тематика объединения региона с Архангельской областью.

Идея о слиянии субъектов Федерации была публично высказана 13 мая. Тогда в Нарьян-Маре врио губернаторов Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали соответствующий меморандум. До недавнего времени Цыбульский был главой НАО, но возглавил соседний регион после того, как там в отставку ушёл его предшественник Игорь Орлов.

19 мая зампредседателя парламента НАО Матвей Чупров предложил включить в формируемый Арктический регион Республику Коми, с которой два субъекта «связаны исторически, географически и инфраструктурно». Однако врио губернатора Коми Владимир Уйба выступил против такой инициативы.

Окончательное решение о слиянии регионов должны были принять жители на референдуме, который планировалось провести в единый день голосования в сентябре.

О необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения в Конституцию были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания в 2012 году.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.