ЦИК опроверг информацию о миллионах россиян без права баллотироваться

Центризбирком подготовил опровержение доклада «Голоса» (внесён в реестр иноагентов) о миллионах россиян, которые лишены пассивного избирательного права. Опровержение готово давно. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, передаёт ТАСС.

Памфилова сказала, что в комиссии ознакомились с докладом «Голоса» задолго до выборов и поразились выводам.

Большей чуши вообще сложно представить. У нас уже доклад готов давно, который в пух и прах разбивает эти высосанные из пальца предположения, — выступила Памфилова на брифинге в информационном центре комиссии.

По данным «Голоса», не могут быть избраны в Госдуму больше девяти миллионов россиян. Исследователи фиксируют четвёртую волну ограничений избирательных прав с распада СССР. Наибольшая группа тех, кто не может баллотироваться, — это россияне со вторым гражданством или иностранным видом на жительство.

Также большую долю составляют осуждённые по «народной» статье за хранение наркотиков — они могли быть осуждены ещё в 1990-х, но избираться не имеют права до сих пор.

Самые политически активные граждане сталкиваются с «экстремистскими» уголовными и административными статьями, тоже блокирующими путь в кандидаты. Также в зоне риска участники митингов.

Лишение пассивного избирательного права в России происходит автоматически, действует безусловно по максимально установленным срокам и не может быть сокращено. Европейский суд по правам человека считает такое недифференцированное лишение избирательных прав группы лиц несовместимым со статьёй 3 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, — сообщает «Голос».

Ранее предприниматель Дмитрий Потапенко не согласился с отменой своей регистрации на выборах в Госдуму из-за наличия брокерских счетов. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что может дойти до ЕСПЧ.