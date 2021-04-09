Сенатор рассказал, что именно заставит мир уважать Россию

https://static.news.ru/photo/e8eda662-9af2-11eb-aefb-96000091f725_660.jpg Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Уважение к России зависит от самых разных факторов. Но главное — это заинтересованность самих россиян, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Одним из способов добиться этого он назвал подготовку квалифицированных кадров для стран-соседей в российских вузах. По словам сенатора, у Москвы достаточно сил и умения, чтобы привить представителям других народов должное отношение к РФ. Все предпосылки для этого имеются.

Это и историческое прошлое страны и её народов, победы в сражениях и войнах, ценностный ряд, состояние науки, литературы, искусства, состояние самого общества, в конце концов, — сказал Карасин в интервью изданию «Коммерсант».

Россия готова противопоставить идеологам и практикам цветных революций свою конструктивную активность в этом вопросе. При этом главным критерием в этой работе, по словам сенатора, он считает привлекательность собственной страны.

Как писал NEWS.ru, Карасин также заверил, что Россия не бросит в беде людей, проживающих в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках. Политическая расхлябанность украинских властей, по его мнению, может привести к трагедии.