Болтон сообщил, что Трамп хуже Путина готовится к переговорам

https://static.news.ru/photo/006e4856-b448-11ea-aeea-fa163e074e61_660.jpg Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что американский лидер Дональд Трамп к деловым встречам готовится хуже, чем президент РФ Владимир Путин. По его словам, глава российского государства приходит на переговоры, подготовленный «исчерпывающим образом».

Он знает людей, с которыми разговаривает. Он думает о том, что хочет сказать, думает о тех целях, которые хочет достичь... Я полагаю, что это тот уровень подготовки, скрупулезности, планирования заранее, которые просто не вяжутся с Дональдом Трампом, — отметил Болтон в интервью телеканалу ABC News.

Он добавил, что Путин всегда держит в голове план, которому следует.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг утверждение Джона Болтона о способности Владимира Путина манипулировать Дональдом Трампом. По его словам, глава российского государства «не может играть на Трампе, как на скрипке», а то, что Путин считает о президенте США, он сам говорил неоднократно в многочисленных интервью.