Болтон рассказал о переговорах Путина с Обамой по Крыму

https://static.news.ru/photo/176f58e8-b573-11ea-bd17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-советник президента США Джон Болтон в своей книге «Комната, где всё произошло: мемуары из Белого дома» утверждает, что российский лидер Владимир Путин во время личной встречи с ним в 2018 году рассказал, будто бы ещё в 2014 году американский президент Барак Обама выражал готовность снять все претензии в связи с вхождением Крыма в состав России, однако потом «по каким-то причинам передумал».

Путин рассказал, как Обама ясно заявил ему в 2014 году, что если Россия в своих действиях ограничится присоединением Крыма, то конфронтацию из-за Украины можно будет прекратить, — цитирует ТАСС мемуары Болтона.

Болтон вспоминает о своей поездке в Москву в июне 2018 года и встрече с Владимиром Путиным, на которой и была затронута тема Украины. По его словам, президент РФ занял тогда «очень жёсткую линию по Украине и подробно говорил о политических и военных аспектах конфликта», а обсуждать Крым вообще отказался, назвав этот вопрос решённым.

Как писал NEWS.ru, суд в Америке разрешил публикацию книги «Комната, где всё произошло: мемуары из Белого дома» бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, несмотря на возражения со стороны Белого дома. В мемуарах политика описывается ряд моментов, связанных с работой национального лидера Штатов. В частности, Болтон в книге написал, что Трамп во время их совместной государственной деятельности не знал, является ли Финляндия частью России и имеет ли Великобритания ядерное оружие.

Президент США призывал отказать своему экс-советнику в публикации мемуаров. По словам Трампа, в «Комнате, где всё произошло...» раскрываются засекреченные данные. Немногим позже специалисты Белого дома подтвердили слова главы государства.

Болтон был уволен в сентябре 2019 года. Трамп объяснил это решение тем, что его бывший советник по национальной безопасности якобы совершал серьёзные ошибки и не мог добиться взаимопонимания с некоторыми важными фигурами в администрации.