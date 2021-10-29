Бизнес в России обяжут хранить закрытую внутреннюю переписку

С 2022 года в России может начать действовать закон, обязывающий бизнес хранить всю информацию, передаваемую по внутренним технологическим сетям связи. Предполагается, что срок хранения составит три года. При необходимости данными нужно будет делиться с правоохранительными органами. Законопроект должен быть принят Госдумой в осеннюю сессию, сообщили «Известия».

Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции поддерживает концепцию законопроекта и рекомендует принять его в первом чтении, — говорится в заключении, подписанном главой комитета единороссом Василием Пискарёвым.

Причиной появления этого проекта является то, что именно в сетях связи с номерами автономной системы (AS) могут быть сведения о закупочной деятельности различных компаний. Такие данные могут быть очень полезными для органов следствия при расследовании коррупционных схем. Однако не все парламентарии готовы поддержать новый законопроект «О внесении изменений в статью 562 закона „О связи“».

Новая инициатива коснётся в первую очередь крупнейших компаний, таких как РЖД, «Газпром», «Яндекс». Именно у них, а также у интернет-провайдеров, есть номера AS. В случае принятия закона хранить придётся принятые через этот внутренний интернет текстовые и голосовые сообщения, изображения, аудио- и видеоматериалы.

В парламенте заявили о том, что ожидают принятия законопроекта в первом чтении уже в ноябре, а вступить в силу он сможет в 2022 году.

Принятие этого закона необходимо, чтобы преступники не уходили от ответственности, полагаясь на закрытость технологических сетей связи от правоохранительных органов. Например, детали закупочной деятельности таких корпораций, как «Газпром» или РЖД, могут содержаться в этих сетях, и для неотвратимости наказания важно, чтоб органы следствия могли иметь к ним доступ, — уточнил зампред комитета Анатолий Выборный.

Глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков пояснил, что принимаемый законопроект требует хранения не самих файлов, а логов (протоколов) их передачи.

То есть фактически необходимо будет сохранять протоколы, которые немного весят, но через них можно понять, кто и с какого компьютера совершал то или иное противоправное действие, — подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что депутаты рассматривают вариант сокращения в России продолжительности рабочего дня, чтобы сумма рабочих часов за неделю составляла не 40, а 36 часов.