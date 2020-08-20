Белорусский премьер сообщил Мишустину о мерах по стабилизации в стране

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Романом Головченко. Последний рассказал о мерах по стабилизации, которые были приняты в стране.

Также премьер-министр Беларуси проинформировал своего российского коллегу о принимаемых мерах по предотвращению попыток дестабилизации ситуации в стране, — цитирует сообщение ТАСС.

Также министры обсудили активизацию российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества. Они уделили особое внимание взаимодействию в сферах энергетики и промышленности. Также речь шла о борьбе с коронавирусом и расширении контактов профильных ведомств.

Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа. На прошедших в этот день президентских выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие посчитали, что выборы были грубо сфальсифицированы. Также в стране заработал так называемый Координационный совет оппозиции. Его члены выступают за проведение повторных выборов.

Как информировал NEWS.ru, председатель Минского городского исполкома Анатолий Сивак призвал жителей избегать несанкционированных акций протеста, а также провокаций.