16+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

Белорусский премьер сообщил Мишустину о мерах по стабилизации в стране

22:35, 20 августа 2020

Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Романом Головченко. Последний рассказал о мерах по стабилизации, которые были приняты в стране.

Также премьер-министр Беларуси проинформировал своего российского коллегу о принимаемых мерах по предотвращению попыток дестабилизации ситуации в стране, — цитирует сообщение ТАСС.

Также министры обсудили активизацию российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества. Они уделили особое внимание взаимодействию в сферах энергетики и промышленности. Также речь шла о борьбе с коронавирусом и расширении контактов профильных ведомств.

Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа. На прошедших в этот день президентских выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие посчитали, что выборы были грубо сфальсифицированы. Также в стране заработал так называемый Координационный совет оппозиции. Его члены выступают за проведение повторных выборов.

Как информировал NEWS.ru, председатель Минского городского исполкома Анатолий Сивак призвал жителей избегать несанкционированных акций протеста, а также провокаций.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео