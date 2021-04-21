Автоматическое назначение пенсий введут в России

https://static.news.ru/photo/a486082a-a303-11eb-a1bd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инвалидам могут предоставить такую услугу, как автоматическое назначение пенсий. Им больше не придётся писать заявления, так как данные будут автоматически направляться в ПФР.

Соответствующий законопроект будет рассмотрен на ближайших пленарных заседаниях Госдумы. Согласно новым правилам, сведения в Пенсионный фонд о присвоении человеку инвалидности будут направляться после внесения данных в федеральный реестр инвалидов. На рассмотрение будет уходить всего пять дней, после чего человеку придёт извещение о назначении пенсии, сообщает «Парламентская газета».

Также инвалидам автоматически будут назначать региональные социальные надбавки и досрочные пенсии.

Изменения в законе обяжут ПФР раз в три года информировать россиян о предполагаемом размере пенсии после достижения ими 45 лет. Ещё одна норма обеспечит презумпцию согласия на увеличение пенсии. Сейчас получатели выплат пишут для этого заявление.

Как сообщалось ранее, россияне могут выйти на пенсию за два года до наступления определённого законом возраста, но при соблюдении определённых условий. Для этого надо быть уволенным по сокращению штата или ликвидации предприятия, сообщила аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселёва.