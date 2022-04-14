Авксентьева предложила снять с семей с детьми половину долгов по ипотеке

Государству следует снять с семей с детьми половину долгов по ипотеке, заявила депутат Госдумы Сардана Авксентьева в разговоре с «Царьградом». Она выразила беспокойство о том, что теперь будет с национальными проектами в сферах здравоохранения, образования и демографии; как граждан будут обеспечивать комфортным жильём и строить дороги.

Мы предложили, чтобы государство взяло на себя половину задолженности российских семей с детьми, молодых семей по ипотеке. <...> Я считаю, что наши дети — это тот наш фонд национального благосостояния, на который мы должны тратить деньги и не жалеть. Это будущее России, — сказала Авксентьева.

Она добавила, что семьи не должны выбирать между покупкой продуктов или одежды, занятиями для ребёнка и оплатой ипотеки.

Ранее губернатор Московской области сообщил о старте программы помощи детям-сиротам из Донбасса. По словам главы региона, главная задача программы — найти родственников или семью, в которой каждому ребёнку будет комфортно и спокойно. Он добавил, что в проекте участвует детский омбудсмен ДНР Элеонора Федоренко, которая обладает максимально полными данными о ребятах.

Также президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной денежной выплате семьям, имeющим детей от 8 до 17 лет. Поcобие предоставляется, если ребёнок — гражданин России — постоянно проживает в стране, а размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прoжиточного минимума на душу населения в регионе.