Украина заподозрила Россию в желании покинуть Минские соглашения

https://static.news.ru/photo/16a7d71a-c2a1-11ea-af91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/Global Look Press

Украинский постпред при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что Россия хочет выйти из Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.

На заседании Трёхсторонней контактной группы, которое прошло 9 июля, полпред РФ Борис Грызлов заявил, что на Украине «создано ещё два государства». По-видимому политик имел в виду непризнанные ДНР и ЛНР. После этого Цымбалюк потребовал объяснений от постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича.

Означает ли вчерашнее заявление господина Грызлова, что Российская Федерация намерена выйти из Минских соглашений? Или она планирует признать эти оккупированные районы? — задался вопросом дипломат.

По его словам, жители Луганской и Донецкой областей с российскими паспортами не имеют законного права представлять местное население. Он подчеркнул, что Украина готова разговаривать на этих территориях только со своими гражданами.

NEWS.ru писал, что Киев может реализовать военный сценарий в Донбассе. О его подготовке заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. Политик обратил внимание на то, что Киев не скрывает своё желание вернуть эту территорию с помощью силы.

Военный конфликт на территории Донецкой и Луганской областей длится с 2014 года, когда эти области провозгласили себя независимыми от новой власти Киева. Ни одно государство в мире не признало правовой статус этих республик. Военный конфликт в регионе не урегулирован до сих пор.

В 2015 году были разработаны Минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными и восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины.