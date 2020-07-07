Центральная избирательная комиссия вместе с законодателями уже вовсю работает над переносом опыта общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ на всю избирательную систему страны. В этой связи активно идут разговоры об отмене традиционного для российских выборов дня тишины накануне выборов. По мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, данная новация представляет собой «палку о двух концах». С одной стороны, этот шаг обусловлен требованиями времени и технологиями, а с другой — даёт больше возможностей для суперактивной агитации со стороны партии власти.

Глава ЦИК Элла Памфилова накануне заявила, что в ряде стран отказались от дня тишины, так как его соблюдение непросто обеспечить «в полной мере».

Нам тоже во время выборов приходится рассматривать большое количество жалоб кандидатов друг на друга о его несоблюдении, — уточнила она.

В свою очередь РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса сообщили , что верхняя палата парламента намерена обсудить этот вопрос с Центризбиркомом. Поддержал идею отмены лидер ЛДПР Владимир Жириновский, заявив, что в день тишины заложена правильная мысль, однако пауза в агитации по факту не исполняется.

Всё равно висят билборды с политической рекламой, всё равно за правящую партию происходит косвенная агитация в виде сюжетов на телевидении, в которых чиновников или представителей этой партии показывают во время выполнения каких-то благих дел, — пояснил политик.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно действующему законодательству, наружная реклама кандидатов может висеть на улицах вплоть до голосования, если была размещена до дня тишины. В остальном же политические силы страны, имеющие возможности, действительно обходили действующее законодательство, организовывая съёмки сюжетов или размещая тексты в печатных и электронных СМИ о своей деятельности, минуя тонкую грань, за которой находится агитация. В итоге конкуренты подавали друг на друга жалобы по итогам выборов.

Впрочем, по мнению директора Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, отмена дня тишины не упорядочит и не облегчит процесс предвыборной кампании, а только увеличит её хаотичность.

Если день тишины отменят, это будет агитационный день. В итоге всё это обострит конкуренцию в последний день, и выборы станут более хаотичными. С психологической точки зрения для людей удобнее было оставить всё, как есть. И если с Конституцией было всё понятно — не было кандидатов, людям предлагали прийти и решить, то на выборах, где нужно выбирать кандидатов, история будет сумбурная. Илья Гращенков директор Центра развития региональной политики директор Центра развития региональной политики

Что касается зарубежного опыта, когда, по словам Памфиловой, ряд стран отказывается от дня тишины, то известны лишь случаи разрешения публиковать соцопросы и данные экзитполов в Англии или Америке. Но чтобы такая практика повсеместно отменялась как некий атавизм — такого в мире нет.

Гращенков подчеркнул, что прежде чем принимать решение, нужно действительно изучить опыт других стран.

Всё зависит от количества населения, числа кандидатов, способов формирования парламентов. Когда в маленькой сельской Ирландии проходят выборы, там и так все всё знают, наоборот, без дня тишины было бы удобнее. У нас, к сожалению, это может перерасти в усиленную агитацию, — не исключил политолог.

Эксперты, опрошенные NEWS.ru, сходятся во мнении, что отменой дня тишины смогут более чем результативно воспользоваться, в первую очередь, в «Единой России». Партия власти, по их мнению, имеет все ресурсы для того, чтобы вести агрессивную агитацию среди электората до самой последней секунды.

Директор мониторингово-экспертного центра «Группа 32» Роман Коломойцев напомнил, что в последние годы в России все регулярно выступают за отмену дня тишины. Несмотря на то, что сама идея хороша, при современных выборных технологиях и действующем избирательном законодательстве она труднореализуема, считает он.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Отмена дня тишины даёт, в основном, преимущества действующей власти, которая и сегодня может информировать о своих действиях избирателя накануне дня голосования — ленточки перерезать и так далее. Таким образом только правящая партия может присутствовать в последний день более активно, чем оппозиционные. Да, в этом есть здравое зерно, но в современных условиях оно даёт больше преимуществ для правящей партии. Роман Коломойцев исполнительный директор Центра «Группа 32» исполнительный директор Центра «Группа 32»

Собеседник NEWS.ru считает, что в нынешних реалиях нужно больше внимания уделить соцопросам и экзитполам, которые оказывают очень сильное давление на избирателя, как в том числе и показала практика общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Президент Ассоциации политических юристов Роман Смирнов, в свою очередь, отметил, что, с одной стороны, день тишины необходим современному избирателю, который живёт под постоянным давлением информационной повестки, однако с другой, контролировать соблюдение правил накануне выборов крайне сложно.

Здесь, скорее, вопрос удобства для тех или иных политических сил и коньюктуры. Для тех, кто владеет необходимыми ресурсами (информационными, организационными и финансовыми), заинтересован вести агитацию до последней секунды, потому что ведение агитации и в день тишины и в какой-то степени даже в день голосования позволяет менять волеизъявление, то есть оказывать на избирателя воздействие с учётом полученных результатов, особенно если следить за явкой, получать данные о ходе голосования через своих наблюдателей и членов комиссии с правом совещательного голоса, то, конечно, обладающим такими ресурсами очень важно проконтролировать результат. Роман Смирнов президент Ассоциации политических юристов президент Ассоциации политических юристов

Эксперт подчеркнул, что в России достаточно часто меняют избирательное законодательство. И вопрос, связанный с возможной отменой дня тишины, нужно обсуждать широким кругом экспертов, представителей политических партий, чтобы понять, насколько это необходимо.