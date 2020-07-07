Центральная избирательная комиссия вместе с законодателями уже вовсю работает над переносом опыта общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ на всю избирательную систему страны. В этой связи активно идут разговоры об отмене традиционного для российских выборов дня тишины накануне выборов. По мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, данная новация представляет собой «палку о двух концах». С одной стороны, этот шаг обусловлен требованиями времени и технологиями, а с другой — даёт больше возможностей для суперактивной агитации со стороны партии власти.
Глава ЦИК Элла Памфилова накануне заявила, что в ряде стран отказались от дня тишины, так как его соблюдение непросто обеспечить «в полной мере».
Нам тоже во время выборов приходится рассматривать большое количество жалоб кандидатов друг на друга о его несоблюдении, — уточнила она.
В свою очередь РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса
Всё равно висят билборды с политической рекламой, всё равно за правящую партию происходит косвенная агитация в виде сюжетов на телевидении, в которых чиновников или представителей этой партии показывают во время выполнения каких-то благих дел, — пояснил политик.
Согласно действующему законодательству, наружная реклама кандидатов может висеть на улицах вплоть до голосования, если была размещена до дня тишины. В остальном же политические силы страны, имеющие возможности, действительно обходили действующее законодательство, организовывая съёмки сюжетов или размещая тексты в печатных и электронных СМИ о своей деятельности, минуя тонкую грань, за которой находится агитация. В итоге конкуренты подавали друг на друга жалобы по итогам выборов.
Впрочем, по мнению директора Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, отмена дня тишины не упорядочит и не облегчит процесс предвыборной кампании, а только увеличит её хаотичность.
Если день тишины отменят, это будет агитационный день. В итоге всё это обострит конкуренцию в последний день, и выборы станут более хаотичными. С психологической точки зрения для людей удобнее было оставить всё, как есть. И если с Конституцией было всё понятно — не было кандидатов, людям предлагали прийти и решить, то на выборах, где нужно выбирать кандидатов, история будет сумбурная.
Что касается зарубежного опыта, когда, по словам Памфиловой, ряд стран отказывается от дня тишины, то известны лишь случаи разрешения публиковать соцопросы и данные экзитполов в Англии или Америке. Но чтобы такая практика повсеместно отменялась как некий атавизм — такого в мире нет.
Гращенков подчеркнул, что прежде чем принимать решение, нужно действительно изучить опыт других стран.
Всё зависит от количества населения, числа кандидатов, способов формирования парламентов. Когда в маленькой сельской Ирландии проходят выборы, там и так все всё знают, наоборот, без дня тишины было бы удобнее. У нас, к сожалению, это может перерасти в усиленную агитацию, — не исключил политолог.
Эксперты, опрошенные NEWS.ru, сходятся во мнении, что отменой дня тишины смогут более чем результативно воспользоваться, в первую очередь, в «Единой России». Партия власти, по их мнению, имеет все ресурсы для того, чтобы вести агрессивную агитацию среди электората до самой последней секунды.
Директор мониторингово-экспертного центра «Группа 32» Роман Коломойцев напомнил, что в последние годы в России все регулярно выступают за отмену дня тишины. Несмотря на то, что сама идея хороша, при современных выборных технологиях и действующем избирательном законодательстве она труднореализуема, считает он.
Отмена дня тишины даёт, в основном, преимущества действующей власти, которая и сегодня может информировать о своих действиях избирателя накануне дня голосования — ленточки перерезать и так далее. Таким образом только правящая партия может присутствовать в последний день более активно, чем оппозиционные. Да, в этом есть здравое зерно, но в современных условиях оно даёт больше преимуществ для правящей партии.
Собеседник NEWS.ru считает, что в нынешних реалиях нужно больше внимания уделить соцопросам и экзитполам, которые оказывают очень сильное давление на избирателя, как в том числе и показала практика общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Президент Ассоциации политических юристов Роман Смирнов, в свою очередь, отметил, что, с одной стороны, день тишины необходим современному избирателю, который живёт под постоянным давлением информационной повестки, однако с другой, контролировать соблюдение правил накануне выборов крайне сложно.
Здесь, скорее, вопрос удобства для тех или иных политических сил и коньюктуры. Для тех, кто владеет необходимыми ресурсами (информационными, организационными и финансовыми), заинтересован вести агитацию до последней секунды, потому что ведение агитации и в день тишины и в какой-то степени даже в день голосования позволяет менять волеизъявление, то есть оказывать на избирателя воздействие с учётом полученных результатов, особенно если следить за явкой, получать данные о ходе голосования через своих наблюдателей и членов комиссии с правом совещательного голоса, то, конечно, обладающим такими ресурсами очень важно проконтролировать результат.
Эксперт подчеркнул, что в России достаточно часто меняют избирательное законодательство. И вопрос, связанный с возможной отменой дня тишины, нужно обсуждать широким кругом экспертов, представителей политических партий, чтобы понять, насколько это необходимо.
Тем временем в ЦИК уже активно готовят почву для изменения избирательного законодательства. В частности, 8 июля был
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен