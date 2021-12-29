«15 лет рядом с ним провёл»: Дегтярёв написал книгу о Жириновском

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв во время прямой линии рассказал, что написал вторую книгу о председателе ЛДПР Владимире Жириновском, она называется «Пророк 2.0». Дегтярёв отметил, что книга нацелена на широкую аудиторию вне зависимости от политической осведомлённости читателя. Он сообщил, что пока оставил писательский труд, но предметом исследования в следующей книге может стать Хабаровский край, его жители и история.

Презентация будет 30 декабря в Москве. Я, конечно, на ней не буду, у меня здесь дел много. Но главный герой будет Жириновский Владимир Вольфович. Я 15 лет рядом с ним провёл, написал книжку как раз к июлю прошлого года, но по понятным причинам выпустить её не мог, выпустил в этом году. С писательством пока закончил, если напишу книгу, то, конечно, про Хабаровский край: про людей, которые здесь живут, про историю, про первопроходцев, может быть, — резюмировал Дегтярёв.

Он отметил, что название книги связано с тем, что практически все прогнозы Жириновского со временем сбылись, в частности политика относительно дальнейшей судьбы Афганистана. Именно Жириновский, по его словам, говорил, что этой страной в дальнейшем будет управлять «Талибан» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), «а США оттуда сбегут».

Сбылось высказывание по поводу Украины за последние пять лет, сбылось про США, про Русский мир, и там разное. Поэтому кто хочет — читайте, там партбилет не имеет значения, — добавил автор.

Дегтярёв начал работать с Жириновским в 2005 году, когда вступил в ЛДПР и стал помощником лидера партии по работе в Самарской области. Первая книга о Жириновском называется «Пророк в своём Отечестве».

Ранее сообщалось о заявлении лидера ЛДПР Владимира Жириновского, что Россия должна применить военную силу в отношении Украины и Запада. Он призвал в эфире Первого канала бомбить Киев и некоторые западные страны в новогоднюю ночь для устрашения. Также он заявил, что Россия должна говорить с США с позиции силы. По мнению политика, РФ обладает огромными ресурсами, а Запад он назвал «немощным». Он добавил, что россияне живут в самой богатой, свободной и мощной стране. Жириновский рассказал, что до пандемии все кинотеатры, театры, музеи, бани и магазины в России были переполнены, а на прилавках были все товары, которые производятся в мире.