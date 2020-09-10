13 сентября можно будет спрогнозировать и Госдуму

Околополитические круги настаивают на столкновении «кремлёвских башен» по поводу сроков проведения выборов в Госдуму: дескать, куратор внутренней политики Сергей Кириенко высказывается за досрочные перевыборы парламента, а его оппонентом выступает спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Нам же остаётся только гадать, с какими школьными каникулами предлагает впредь совмещать голосование глава ЦИК Элла Памфилова.

Нынешняя же предвыборная кампания оказалась специально засушенной, тихой, не предусматривающей высокой явки, но рассчитанной на традиционное участие ядерного провластного электората — пенсионеров и бюджетников. Притом что начинается грандиозное событие: девять тысяч выборов разного уровня, на которых проголосуют за 78 тысяч депутатов и должностных лиц. К тому же выборы в те же городские и региональные органы власти могут иметь последствия, выходящие по своему значению за границы областей и весей. Всё дело в появлении в игре новых, недавно зарегистрированных партий.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Не всем из них повезло влиться в процесс. Так, в Костромской области после нескольких попыток суд всё-таки снял с предвыборного пробега локальную Партию социальной защиты местного бизнесмена Владимира Михайлова, в прошлом члена «Единой России». Притом что изначально избирательная комиссия её зарегистрировала без проблем. Но начались пропагандистские атаки на отдельных членов партийного списка минипартии. И одним конкурентом на выборах регионального законодательного собрания стало меньше.

Общефедеральным новичкам повезло больше. Сказалась поддержка администрации президента, давшей «зелёный свет» новым структурам. Минюст их зарегистрировал быстро и без малейших претензий к документам. А сверхзадачей такого оживления нашего политического пейзажа является (при сохранении доминирования в будущей Госдуме фракции «Единой России») размывание парламентских позиций КПРФ и «Справедливой России».

Тем более что судьбы этих двух партий системной оппозиции тесно переплетены между собой. «Справедливая Россия» и создавалась исключительно как спойлер, призванный отвлекать оппозиционно настроенного избирателя от компартии, ослабляя её влияние и не позволяя приватизировать протест. Но если влияние КПРФ будет качественно ослаблено, то и справедливороссы потеряют для Кремля своё значение.

Иными словами, оппозицию намерены сделать ещё более разнообразной, разобщённой и легче управляемой при соблюдении всех демократических правил.

Но чтобы баллотироваться будущей осенью в Госдуму со своим списком и одномандатниками без мучительного и дорогого сбора подписей, новым партиям необходимо получить места в региональных парламентах. Хотя бы в одном. В выигрышной позиции находятся две новые партии — «Новые люди» бизнесмена Алексея Нечаева и «За правду» писателя-бойца Захара Прилепина.

Обе партии явно страдают отсутствием внятных программ и предлагаемых вдумчивому избирателю новых политических смыслов. Но у Захара уже есть ядерный политизированный электорат, а ведь именно наличием такого стойкого контингента избирателей и определяется в конечном итоге авторитет партии. Её ценность в глазах тех же наших творцов внутренней политики, которые начинают с ней серьёзно работать.

Другое дело, что у партии Захара Прилепина и Ивана Охлобыстина электорат в прямом смысле ядерный, то есть взрывной. Адская смесь бывших соратников Захара — нацболов, активистов, разочаровавшихся в коммунистической геронтократии Зюганова, глашатаев реставрации СССР, сторонников жёсткого ограничения миграции, поборников социалистической справедливости и призыва «всё опять поделить». А значит, всегда возможен раскол и отпадение части поддержки в случае более умеренного дрейфа партии.

Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Кстати, Прилепин взял на себя смелость заявить, что его партия остаётся единственной по-настоящему оппозиционной. Вот только такой посыл слабо вяжется с поддержкой «За правду», в отличие от коммунистов, конституционных поправок.

«Новые люди», пожалуй, проводят сейчас самую дорогую предвыборную кампанию, обладая серьёзными материальными ресурсами. Развернута самая широкая пиар-компания в СМИ и Интернете. Причём задействованы даже те издания, что обычно находятся в самой демонстративной непримиримой оппозиции режиму типа «Новой газеты».

Тут, видно, своя игра: «Новая газета» подряд пишет о «Новых людях». Политтехнологи удачно обыгрывают на билбордах слова «люди» и «новые». Создаётся атмосфера нового политического пришествия. Но, как знаем, на местах устоявшиеся политические кланы не в восторге от непонятных неофитов. К тому же неясно, как потом строить отношения между «Новыми людьми» Нечаева и Партией Роста Бориса Титова, как им делить поле среднего и малого бизнеса. И опять-таки отсутствиет оригинальная программа действий.

Но, похоже, ставка делается как раз просто на новые лица. Старые ассоциируются с немалым числом непопулярных мер. Однако растянутость выборов на три дня вполне может внести коррективы в первоначальные прогнозы и предполагаемые расклады.