«Защемление» сезона: неужели Медведева прикрывается травмой

С возвращением Евгении Медведевой к тренеру Этери Тутберидзе были связаны самые смелые надежды многих болельщиков фигурного катания (в первую очередь фанатов самой спортсменки). Однако вместо восстания феникса из пепла мы пока наблюдаем диаметрально противоположную ситуацию. Двукратная чемпионка мира пропустила два подряд этапа Кубка России и рискует вообще не появиться в ближайшее время на стартах. Официальная причина — проблемы со спиной, но не все уверены в том, что корень всех трудностей кроется в этом. Что на этот раз происходит c Медведевой и увидим ли мы её в итоге на официальных соревнованиях, разбирается NEWS.ru.

Виной всему спина

Сразу после контрольных прокатов (пока единственные «соревнования», в которых принимала участие Медведева в этом сезоне), не лучшим образом прошедших для фигуристки, появилась информация о том, что на лёд спортсменка выходила с сильными болями в спине. Вскоре эта история получила продолжение: сначала фигуристка снялась с первого этапа Кубка России в Сызрани из-за запрета соревновательных нагрузок, а впоследствии выяснилось, что и второй этап пройдёт без участия двукратной чемпионки мира.

Но на этом плохие новости не закончились. Хоть изначально многие утверждали, что проблемы не несут серьёзного характера (Медведева говорила, что нет сильных поводов для беспокойства — она залечивает старые травмы), вскоре стало понятно, что это не совсем так. Фото из палаты больницы (было опубликовано в Instagram спортсменки) сменилось сообщением о том, что у неё диагностировано защемление нерва в позвоночнике. Ещё большее напряжение в ситуацию внесли представители Федерации фигурного катания России (ФФКР).

Пока неизвестно (когда фигуристка выступит на соревнованиях. — NEWS.ru), пока она лечится. Для этого надо сначала вылечиться. Я не врач, а в вопросах здоровья главное — мнение врачей, — приводит слова генерального директора ФФККР РФ Александра Когана РИА Новости.

Казалось бы, всё максимально однозначно и прозрачно в этой истории. Спортсменка испытывает проблемы со здоровьем и восстанавливается. Однако многие убеждены, что спина в данном случае является только прикрытием.

Или спина ни при чём?

Евгения Медведева Сергей Булкин/NEWS.ru

Контрольные прокаты, о которых мы упомянули выше, показали, что Медведева, мягко говоря, не готова к сезону. Это поняли и болельщики, и специалисты, и сама спортсменка. Во многом именно это обстоятельство и подвигло фигуристку к такому ответственному шагу, как к возвращению к бывшему тренеру Этери Тутберидзе. Конечно, нельзя говорить, что Брайан Орсер, под руководством которого спортсменка выступала до этого, допустил бы Медведеву до соревнований в любом состоянии. Но есть основания полагать, что для Этери Георгиевны то, в какой форме Медведева предстанет перед публикой — более принципиальный момент.

Именитый тренер понимает, что без оценок работы, даже несмотря на сверхкороткий промежуток времени с момента воссоединения фигуристки и наставника, не обойдётся. Тренерский штаб Тутберидзе, конечно, никому ничего не обещал — разговоры о «возвращении» — это лишь мечты и надежды отдельных лиц, но пустить Медведеву абы в каком виде он тоже не может. Вот поэтому, возможно, и происходит сдерживание фигуристки, и дело здесь, похоже, вовсе не в травме. Такого мнения придерживается и тренер Александр Жулин.

Видимо, сейчас она не готова, посчитали с тренером, что не надо выходить и позориться. Думаю, она не прекратит тренироваться. Надеюсь, на каких-нибудь соревнованиях мы её ещё увидим. Решение продолжать карьеру она примет после чемпионата России, — передаёт слова Жулина «Спорт-экспресс».

Убедиться в данной точке зрения дают повод и некоторые инсайдеры. Например, в тот же день (15 октября) после заявления о выявленном защемлении нервов появилась информация о том, что фигуристка впервые после травмы спины проведёт тренировку.

Она ещё проходит лечение. Но уже сегодня (15 октября) она проведёт первую тренировку. Медведева готовится к предстоящим стартам, — сообщает ТАСС.

В такой ситуации напрашивается очевидный вопрос — раз спортсменка имеет силы выходить на тренировочные занятия, которые в нормальной ситуации немногим уступают в плане нагрузки официальным стартам, то что ей мешает выступить на Кубке России? Да и с каких пор хронические заболевания спины лечатся за считанные дни (пусть даже недели)?

Впрочем, что бы ни происходило, это явно следствие не самых благоприятных жизненных обстоятельств, в которых оказалась Медведева. В конце концов, если тренерский штаб в действительности сдерживает фигуристку, то это его выбор. Другой вопрос — не скажется ли это на выступлениях спортсменки в этом сезоне?

Дело в том, что если отталкиваться от первоначальных правил ФФКР, то они заключались в том, что на чемпионат России можно будет отобраться лишь при участии в двух этапах Кубка России. Медведева, как мы уже выяснили, пропустила оба. Однако не стоит думать раньше времени, что это конец. Нет сомнений в том, что ФФКР включит фигуристку (хотя в изначальном своде правил такой опции не было) в оставшиеся этапы (есть ещё как минимум три старта Кубка России), чтобы она в итоге смогла пройти отбор.

В данной ситуации всё будет зависеть в большей степени от состояния Медведевой и её тренерского штаба. Но раз фигуристка уже появляется на тренировках, то, возможно, скоро состоится её появление на официальных стартах.

Как бы там ни было, есть уверенность в том, что спортсменка сделает всё, чтобы как можно скорее вернуться в строй. Характер не позволит Медведевой просто так сдаться. Да и было бы максимально нелогично возвращаться к Тутберидзе лишь для того, чтобы завершить карьеру.