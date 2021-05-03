https://static.news.ru/photo/4a5a327e-ac16-11eb-8a06-96000091f725_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о достижениях, которыми гордится. Пост она опубликовала в своём Instagram.

Моя карьера во взрослом мировом фигурном катании успешно и стремительно началась с ряда побед на главных стартах сезона: победа на финале Гран-при в 2017-м, золото на чемпионате России и золотая медаль на чемпионате Европы. И всего через месяц мне удалось исполнить мечту любой спортсменки — победить на Олимпийских играх. И казалось, оставался последний шаг к завоеванию всех существующих мировых титулов — чемпионат мира в марте 2018 года, — написала Загитова

Фигуристка добавила, что помнит момент, когда она осознала, что теперь у неё есть все мировые титулы по фигурному катанию. По её словам, это было как во сне.

28 апреля Загитову сравнили с молодой Моникой Беллуччи.

Ранее олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл обвинила Загитову в плагиате.