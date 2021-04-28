Алину Загитову сравнили с молодой Моникой Беллуччи

https://static.news.ru/photo/bacf3418-a82f-11eb-a7c5-96000091f725_660.jpg Фото: Скриншот azagitova/instagram.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вызвала восхищение у пользователей Instagram своими новыми фотографиями. Спортсменку даже сравнили с голливудской звездой Моникой Беллуччи.

18-летняя фигуристка поделилась в сторис новыми снимками со съёмок. Одну из этих фотографий опубликовал фанатский аккаунт Загитовой TeamZagitova. В комментариях фигуристку сравнили с актрисой. Сходство Моники Беллуччи, по мнению интернет-пользователей, стало для многих приятной неожиданностью. Верные поклонники отметили, что всегда считали спортсменку эталоном красоты. Она им давно напоминала итальянскую артистку.

Она мне напомнила здесь молодую Монику Беллуччи, — написал пользователь skaitingisart.

Скриншот teamzagitova/instagram.com

Ранее сообщалось, что после выступления в шоу «Чемпионы на льду» фигуристки группы Этери Тутберидзе разыграли шуточный номер. Под видео, опубликованном на странице фанатов чемпионки мира — 2021 Анны Щербаковой, болельщики назвали девушек пенсионерками.