Алину Загитову сравнили с молодой Моникой Беллуччи

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вызвала восхищение у пользователей Instagram своими новыми фотографиями. Спортсменку даже сравнили с голливудской звездой Моникой Беллуччи.
18-летняя фигуристка поделилась в сторис новыми снимками со съёмок. Одну из этих фотографий опубликовал фанатский аккаунт Загитовой TeamZagitova. В комментариях фигуристку сравнили с актрисой. Сходство Моники Беллуччи, по мнению интернет-пользователей, стало для многих приятной неожиданностью. Верные поклонники отметили, что всегда считали спортсменку эталоном красоты. Она им давно напоминала итальянскую артистку.
Она мне напомнила здесь молодую Монику Беллуччи, — написал пользователь skaitingisart.
Ранее сообщалось, что после выступления в шоу «Чемпионы на льду» фигуристки группы Этери Тутберидзе разыграли шуточный номер. Под видео, опубликованном на странице фанатов чемпионки мира — 2021 Анны Щербаковой, болельщики назвали девушек пенсионерками.