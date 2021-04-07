Олимпийская чемпионка обвинила Загитову в плагиате

https://static.news.ru/photo/ee3d0c44-97ae-11eb-96e9-96000091f725_660.jpg Алина Загитова Фото: Enrico Calderoni/AFLO/Global look Press

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл назвала красное платье Алины Загитовой на Играх в Пхёнчхане плагиатом её розового наряда, в котором она завоевала золото Олимпиады в Лиллехаммере.

Мой костюмчик был состряпан в 1995 году (спортсменка ошиблась с годом. — NEWS.ru).<...> Плагиат какой-то с костюмчиком получился снова, — подписала Баюл фотографию на своей странице в Instagram.

Ранее Баюл отметила, что шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» носит тот же название, что и первое ледовое шоу в США, созданное американским фигуристом Томом Коллинзом.

Также NEWS.ru писал, что чемпионка Европы в одиночном катании Алёна Косторная поделилась впечатлениями от работы с Этери Тутберидзе, в группу к которой фигуристка вернулась 4 марта.