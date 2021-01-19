Загитова опубликовала интригующий анонс

https://static.news.ru/photo/d7e08c5c-5aee-11eb-a2e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова на своей странице в Instagram разместила интригующий видео-анонс. В ролике фигуристка проводит тренировку в зале, а затем выходит на лёд.

Скоро, — написала фигуристка в Instagram, отметив под подписью Первый канал.

Алина Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании и серебряным призёром в командных соревнованиях, чемпионкой мира 2019 года и чемпионкой Европы 2018 года. Фигуристка заявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года.

Ранее NEWS.ru писал, что трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась по поводу жалоб тренера фигуристов Евгения Плющенко на судейство. Двукратный олимпийский чемпион выражал недовольство на чемпионате России в Челябинске.