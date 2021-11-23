«Я рада за ребят»: Загитова высказалась об отношениях Медведевой и Милохина
Фигуристка Загитова заявила, что в танцах на льду между партнёрами должна быть связь
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
20:16, 23 ноября 2021
Алина ЗагитоваФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова, комментируя разговоры об отношениях между двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой и блогером Даней Милохиным, заявила, что в танцах на льду очень важна связь между партнёрами. Загитова отметила, что она «очень рада за ребят», так как не у всех эта связь возникает. Слова олимпийской чемпионки приводит «Комсомольская правда».
Парное катание — это специфический вид спорта. В танцах на льду очень важна связь между партнерами. У кого-то это складывается, у кого-то нет. Поэтому я за ребят очень рада, — сказала Загитова.
Евгения Медведева выступает в паре с Даней Милохиным в новом сезоне «Ледникового периода».
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что больше всего «держит кулачки» за пару Ксении Бородиной и Дмитрия Соловьёва в программе «Ледниковый период». Она отметила, что её вдохновляет упорство и труд Бородиной.