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«Я рада за ребят»: Загитова высказалась об отношениях Медведевой и Милохина

Фигуристка Загитова заявила, что в танцах на льду между партнёрами должна быть связь
20:16, 23 ноября 2021
«Я рада за ребят»: Загитова высказалась об отношениях Медведевой и Милохина Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова, комментируя разговоры об отношениях между двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой и блогером Даней Милохиным, заявила, что в танцах на льду очень важна связь между партнёрами. Загитова отметила, что она «очень рада за ребят», так как не у всех эта связь возникает. Слова олимпийской чемпионки приводит «Комсомольская правда».

Парное катание — это специфический вид спорта. В танцах на льду очень важна связь между партнерами. У кого-то это складывается, у кого-то нет. Поэтому я за ребят очень рада, — сказала Загитова.

Евгения Медведева выступает в паре с Даней Милохиным в новом сезоне «Ледникового периода».

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что больше всего «держит кулачки» за пару Ксении Бородиной и Дмитрия Соловьёва в программе «Ледниковый период». Она отметила, что её вдохновляет упорство и труд Бородиной.

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