«Я рада за ребят»: Загитова высказалась об отношениях Медведевой и Милохина

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Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что больше всего «держит кулачки» за пару Ксения Бородина и Дмитрий Соловьёв в программе «Ледниковый период». Она отметила, что её вдохновляет упорство и труд Бородиной. Слова Загитовой приводит «Комсомольская правда».

Знаете, мне нравится Ксения Бородина, потому что она своим характером — упорством и настойчивостью — идёт к победе. Ксения Бородина и Дмитрий Соловьёв — вот за кого я держу кулачки,...